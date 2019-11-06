مجموعة عطور زيتية جديدة من الرصاصي للعطور

تشتهر العطور الزيتية المركزة بكونها مرغوبة بكثرة لدى خبراء وعشاق العطور الشرقية والكلاسيكية، هذا لقدرتها على الاندماج مع البشرة و بالتالي خلق بصمة عطرية متفردة تختلف باختلاف من يضعها. تقدُم دار ’الرصاصي‘ للعطور˓ إحدى العلامات الرائدة في مجال العطور في الشرق الأوسط˓ واحدة من أكثر مجموعات الزيوت العطرية غنى و تفرداﹰ والتي يمكن استخدامها بمفردها أو مزجها مع عطور أخرى لتمنح صاحبها عطراً استثنائياً.

تتمثل مجموعة الزيوت العطرية لدى الرصاصي تحت إسم "نبراس العشق"، ويتكون الخط الإنتاجي المخصص للسيدات والرجال على حدّ سواء من 3 مستحضرات وهي "شروق" و"وهج" و"نور" تحتفي جميعها بالجوانب المختلفة للمودة. ويتميز كل عطر بفرادة استثنائية، ويتناغم في الوقت نفسه مع باقي أفراد المجموعة المنسجمة مع اللمسات المرهفة للعود.

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