تعرفي علي حيل مكياج لإبراز جمال العيون السوداء

القاهرة – لايف ستايل
فئة كبيرة جداً من النساء العربيات يبحثن عن حيل مكياج تبرز جمال العيون السوداء أو البنية وتعزز جاذبيتها. ولأن ياسمينة حريصة دائما على جمال المرأة العربية اختارت أن تعرفك على كيفية تطبيقها بشكل مثالي حتى تخرجي دائماً من منزلك وأنت على ثقة بأنك ستأسرين كل من حولك بجاذبية عينيك وذلك من خلال:
ملء فراغات الحاجبين :ابدئي دائماً بملء فراغات الحاجبين بخفة عند أول الحاجب وشددي على أن تكون ظاهرة لاسيما عند الزاوية لإبرازها بشكل واضح وذلك لأنها توسّع فتحة العين وتعزز إشراقها وجاذبيتها في الوقت عينه. لا تنسي أيضاً أن تضعي القليل من الهايلايتر بعد الإنتهاء من تحديد الرسمة عند الزاوية.
تطبيق ظلال بتركيبة لامعة : اختاري ظلالاً ترتبية، ذهبية أو حتى فضية شرط أن تكون غنية بالجزئيات اللامعة ، طبقيها عند الجفون المتحرّكة فهي تعمل على إبراز جاذبية سواد العين بطريقة مشرقة. يمكنك الإستعانة باللون نفسه لاعتماده تحت جفن العين السّفلي، شرط عدم الإقتراب من أول العين وهذه الخطوة تسلط الضوء أكثر على جاذبية سواد العين .
أيلاينر بمجنح عال وماسكارا : مهما كان شكل عينيك إن كانت صغيرة، كبيرة، ناعسة أو غيرها، تنصحك ياسمينة باعتماد الأيلاينر بأسلوب عيون قطط فهو يعزز جاذبية العين ويبرز رسمتها أكثر الى العلن كما أن المجنح يسحب العين نحو الخارج لتحصلي على نظرت ساحرة.
هايلايتر عند زاوية العين الداخلية : لا تتخلي عن هذه الخطوة أبداً فهي أساسية لتوسيع فتحة العين لاسيما إن كانت صغيرة بالإضافة الى أنها تعزز إشراقها وتسلّط الضوء على جاذبية لون عينيك الداك .
وأخيراً، تنصحك ياسمينة أيضاً باختيار لون أحمر شفاه نيود أغمق بدرجةواحدة من لون شفاهك الطّبيعيةن وذلك بهدف إبقاء الضوء مسلّطاً على جاذبية العيون وتعزيز جمال رسمتها بطريقة مشرقة وفي الوقت عينه تحديد الشفاه وإضفاء الحيوية الى إطلالتك.
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