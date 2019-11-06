علامة"باراني" تطلق مجموعة ساعات راقية بأسلوب إيطالي

تماشيًا مع جوهر مجموعة Luminor Due ، لم تتخلّ Paneraiعن طابعها الخاص وميلها إلى الخروج عن التقاليد. لذا أدعوك لأن أوّلاً تكتشفي ساعة Luminor 1950 Tourbillon GMT Titani من دار Panerai! أمّا ساعة Luminor Due، المتّسقة مع طابع ساعات Panerai، فتُعدّ من الإنجازات الصعبة المحقّقة في الألفيّة الجديدة، وهي تواصل عمليّة تكيّفها التطوّري، على المستويات التقني والعملي والشكلي، وتتميّز بشكل بارز.

ترسّخ ساعة Luminor Due بصمة جمالية تقليدية من خلال تجسيدها بلمسة عصريّة، بالإضافة إلى ابتكارنهج جديد، مع المحافظة على الإبداع المعهود. يُذكر بأنّ الساعات الجديدة خضعت لإعادة تصميم ميكانيكية من حيث الحجم وبالتالي فهي مبتكرة. إذ لطالما اتّسمت ساعات Luminor Due بميل طبيعي إلى التغيير، وها هي اليوم تكتسب هويّة أبرز بفضل محتواها الجديد.

تتضمّن المجموعة من جهة ثلاثة موديلات جديدة تجمع بينها علبة التيتانيوم المصقول بالفرشاة والقرص الأزرق المصقول بنقشة أشعة الشمس. ومن جهة ثانية، فهي تضمّ ثلاثة موديلات محدّثة ذات سمات متميّزة، تجسّد مجموعة متّسقة تعكس الأناقة والتنوّع. أمّا القاسم المشترك بينها جميعًا فهو كونها مزوّدة بحركات ميكانيكيّة من صنع Panerai وبأحزمة قابل للتغيير بسرعة. وإلى ذلك إليك أبرز 10 ماركات عالمية للساعات الفخمة!

تعكس الموديلات الأنيقة التزامًا تامًا بالتصميم الكلاسيك، وتوفّر حلّاً توفيقياً تاريخياً مثالي يتجلّى بفضله التناسق الأنيق لتصميم Luminor Due في ثلاثة موديلات جديدة مذهلة، تُثبت هويّتها المبتكرة من خلال قرص مميّز لا يحمل سوى شعار علامة بانيراي.

تواصل Luminor Due سعيها الجريء إلى استكشاف مجالات جديدة، ما ينعكس في سماتها المميّزة الواضحة وأناقتها الرسمية وأسلوبها الإيطالي الانتقائي. وعن طريق إدخال تحسينات هيكليّة، تتوسّع مجموعة ميّزاتها. من حيث المواد المستخدمة، صُنعت ساعة Luminor Due 38مم للمرة الأولى من التيتانيوم. أمّا بالنسبة إلى عمليّات الدمج، فتُعدّ ساعة Luminor Due – 42 مم أول موديل من هذا الحجم يجمع بين علبة من التيتانيوم وحركة ميكانيكية أوتوماتيكية. وفي ما يتعلّق بالحلول، فإنّ ساعة Luminor Due جي إم تي باور ريزيرف – 45مم هي أول ساعة من بانيراي بقطر 45مم، كما أنّها مزوّدة بحزام قابل للتبديل بنظام Quick Release.

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وفي إطار سعي العلامة الدائم لتحقيق الكمال، يتجلّى تفوّق Luminor Due في الإتقان الفائق لحركتها. فالحركة من صنع Panerai وهي ميكانيكية بالكامل وتلتزم بدقّة بمواصفات العلامة الصارمة، إلّا أنّها من الآن فصاعدًا ستتوفّر حصرًا بخاصية التعبئة الأوتوماتيكية.

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