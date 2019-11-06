تعرف على اتيكيت التعارف للمرة الأولى

عند التعرف على أشخاص للمرة الأولى فإنه يجب اتباع بعض الأمور التي تجعل من هذا اللقاء مثمر وخالٍ من أي منغصات، ولتتعرفي أكثر على هذه القواعد إليكِ اتيكيت التعارف للمرة الأولى.

في حال كنتِ جالسة، يجب عليكِ الوقوف عندما يتم التعريف بكِ، وفي حال كنتِ واقفة أصلاً، انظري بشكل مباشر إلى الشخص الذي ستتعرفين عليه.

- في حال كان الشخص الذي ستلتقين به كبير بالسن أو يعاني من خلل حركي، فلا بد وأن تنحني لتتعرفي عليه.

- ابتسمي في وجه الشخص، وانظري إلى عينيه بشكل مباشر.

- عند المصافحة، مدي يدك وامسكي بيد الشخص بشكل جيد، وابتعدي تماماً عن المصافحة بأطراف الأصابع، والتي ستعبر عن الفوقية وقلة الذوق.

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- اجعلي كلماتك بسيطة وذات معنى جيد مثل: سررت بلقاءك، أتمنى أن أراك مجدداً وهكذا.

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