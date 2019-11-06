خلال الدورة الشهرية.. احرصي على تناول 5 أطعمة وتجنبي 4

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:
تتغير احتياجات المرأة الغذائية أثناء فترة الطمث، ذلك نتيجة فقد المعادن والفيتامينات الأساسية وليس تقلب الهرمونات كما يعتقد البعض.
ويوصي العديد من خبراء التغذية بتناول أطعمة محددة أثناء تلك الفترة لكي تعيد الأنثى توازن عناصر الجسم الناتج عن "فقدان الدم".
ونستعرض لكم بعض الأطعمة التي يجب تناولها وأخرى يلزم الابتعاد عنها، بحسب ما ذكره موقع "برايت سايد".
1_البروكلي
يعد خيارًا مناسبًا لتعويض الجسم بالألياف والمغنسيوم والبوتاسيوم والحديد أكثر ما تفقده النساء أثناء هذه الفترة.
كما يساعد على الحد من انتفاخ البطن وتنظيم عملية الهضم، إلى جانب استرخاء العضلات في حالة تعرضك لتشنجات.
2_الموز
يعتبر الموز أفضل وجبة خفيفة "سناك" يمكنك تناولها أثناء فترة الطمث، نظرًا لأنه غني بالبوتاسيوم والماغنسيوم والألياف التي تساهم في تنظيم حركة الأمعاء، والحد من شعور الرغبة في تناول وجبات خفيفة.
3_الشوكولاتة الداكنة
إذا شعرت برغبة في تناول الشوكولاتة، فعليك اختيار النوع الداكن؛ نظرًا لاحتوائه على معادن مثل الحديد والماغنسيوم ومضادات الأكسدة.
4_السلمون
يحتوى السلمون على أوميجا 3 كما يعتبر مصدر غني بالبروتين، ويساعد في تخفيف ألام الطمث فضلًا عن تخفيف آلام الدورة الشهرية.
5_الزنجبيل
يقلل من الالتهابات والآلام، يمكنك اضافته إلى الشاي إذا شعرت بألم في المعدة.
6_البرتقال والليمون
تناول المزيد من الفواكه يساعد في الحد من رغبتك بتناول السكريات، بجانب الحصول على مزيد من الألياف والمياه المرطبة لجسمك، كما تخفف الحمضيات من الشعور بالغثيان.
مأكولات تجبيها:
1_اللبن
تجنبي منتجات الألبان في حالة التشنجات وآلام البطن المستمرة، إذ إن مادة اللاكتوز في اللبن تؤدي إلى عثر وانتفاخ وألم في المعدة.
2_الحلوى
استهلاك الحلوى ربما يساعدك في تحسين حالتك المزاجية، ولكنها تسبب لك انتفاخ بالمعدة، والتهاب بسبب كميات السكر الصناعي الكبيرة.
3_الكافيين
استهلاك كميات كبيرة من الكافيين، يمكن أن يطيل مدة الطمث لديك وربما أيضًا إلى انقطاعها لفترة أطول، بجانب إلى زيادة اعراض متلازمة ما قبل الحيض.
4_الطعام الحار
تجنب الإفراط في تناول الأطعمة الحارة الغنية بالتوابل حتى لا تؤدي إلى اضطرابات في المعدة.
كانت هذه تفاصيل خبر خلال الدورة الشهرية.. احرصي على تناول 5 أطعمة وتجنبي 4 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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