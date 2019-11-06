إطلالات متواضعة لـ جيجي وبيلا حديد في حفل خيري للموضة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 6 نوفمبر 2019 09:39 مساءً - أقيم مساء الثلاثاء حفل CFDA الخيري في مدينة نيويورك، والذي عادة يقوم على جمع مبلغ من المال لدعم مصمم/مصممة أزياء ناشئ في مسيرته المهنية، وقد حضر الحفل عدد كبير من النجوم ونجمات عالم الأزياء، وقد رصدنا عددًا من الاطلالات المميزة على السجادة الحمراء الخاصة بالحفل، والتي اتسمت بالطابع العصري والأقرب للكاجوال، وقد كانت الأختان حديد بيلا وجيجي أبرز الوجوه في الحفل، وقد اختارتا اطلالات متواضعة وغير متكلفة، وإليكِ التفاصيل.



بيلا حديد في اطلالة باللون الأسود

بيلا حديد في اطلالة باللون الأسود من الكسندر وانغ





خيارات بيلا حديد Bella Hadid في الموضة مؤخرًا لها طابع خاص، حيث إنها أصبحت ميالة لاعتماد الأسلوب العصري لكن بطريقة الفنتج Vintage الكلاسيكية، ومؤخرًا وفي حفل الـ CFDA شاهدناها في لوك بسيط باللون الأسود اختارته من ألكسندر وانغ Alexander Wang، وكان عبارة عن جمبسوت قصته ضيقة بياقة عالية وأكمام طويلة، وقد نسقت معه حذاءً من الجلد وشنطة يد من الترتر باللون الفضي، ومجوهرات ماسية ناعمة.





جيجي حديد في فستان ماكسي ناعم

جيجي حديد في فستان من ديون لي





جيجي حديد Gigi Hadid حضرت الحفل برفقة شقيقتها الصغرى بيلا Bella وقد اختارت لهذه المناسبة فستان ماكسي من ديور لي Dion Lee باللون الزيتي الداكن، وبقصة جمعت بين الأناقة والعصرية مع أكمام طويلة، ومزينًا عند الخصر بحزام على شكل “ضفيرة”، وقد نسقت مع اللوك شنطة يد صغيرة باللون الذهبي، وحذاء كاحل باللون العنابي الداكن.





تايلور هيل في بدلة باللون الأسود

تايلور هيل اختارت بدلة من رالف لورين





عارضة الأزياء الجميلة تايلور هيل Taylor Hill حضرت الحفل، وقد اختارت اطلالة مميزة جمعت فيها بين النمط الذكوري مع الأسلوب الأنثوي الراقي، حيث اختارت بدلة توكسيدو رسمية باللون الأسود من رالف لورين Ralph Lauren، ونسقت معها قميصًا أبيض وربطة عنق صغيرة، وأكملت اللوك بصندل بكعب عالٍ وشنطة يد أنيقة باللون الأسود أيضًا.





جاسمين توكس في فستان باللون الأبيض

جاسمين توكس في فستان أبيض من آزي أند أوستا





أما عارضة الأزياء السمراء جاسمين توكس Jasmine Tookes، فقد اختارت فستانً باللون الأبيض من دار الأزياء اللبنانية أزي أند أوستا Azzi&Osta تصميم الفستان بسيط لكن مبتكر من دون أكمام، مع ياقة مزينة بالكشكش، قصته منسدلة ومحددة الخصر، وقد نسقت معه أقراطًا من اللؤلؤ وحقيبة كلاتش أنيقة.



شاهدي اطلالات النجمات في حفل CFDA الخيري، وكيف اعتمدت بيلا وجيجي حديد تنسيقات متواضعة وناعمة واختاري الاطلالة الأكثر أناقة برأيِك.