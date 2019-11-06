كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 6 نوفمبر 2019 09:39 مساءً - اختيار اللسمات الأنيقة للعبايات الدانتيل، أمر ترغب به الكثير من الصبايا، للمسة أكثر أنثوية، فالدانتيل من الخامات المميزة التي يمكنكِ ارتداؤها مع العبايات، كنوع من التجديد باطلالتِك، إن كنتِ لا تعتمدين هذه الخامة كثيرًا. ولهذا اخترنا لكِ أجمل موديلات عبايات دانتيل 2019، تناسب كل الأذواق.

العبايه السوداء مع الأكمام الدانتيل المنفوشة

العبايه السوداء مع الأكمام الدانتيل المنفوشة





يمكنكِ اختيار موديلات العبايه السوداء مع الأكمام الدانتيل الشفافة، كلمسة جريئة قليلًا لعبايتِك، مناسبة للصبايا صاحبات الذوق الرفيع، نسقيها مع حجاب أسود، وكعب عالٍ ملون، وكلتش صغير الحجم بلون أسود لامع، لتحافظي على اللوك المحايد، وحتى لا تطغى على تطريز الدانتيل الموجود بالعبايه.





العبايه المفتوحة من الدانتيل بالكامل

العبايه المفتوحة من الدانتيل بالكامل





أما هذا التصميم للعبايه بالكامل من الدانتيل، فهو رقيق وناعم اعتمديه بالمناسبات المهمّة فقط، ولكننا لا ننصح به الصبايا الممتلئات، فخامة الدانتيل لا تخفي عيوب الجسم بالصورة التي تتمناها كل صبيّة.

هذا اللون المميز للعبايه البيج السومون مناسب لكل المواسم، ويمكن أن تنسقيه حتى مع الفساتين السواريه اللامعة، لاطلالة كلاسيكية.



العبايه الساتان مع تطريزات الورود من الدانتيل

العبايه الساتان مع تطريزات الورود من الدانتيل



الساتان مع الدانتيل من أفضل الموديلات التي يمكنكِ اعتمادها بتصميمات العبايات، ولم تعد مرتبطة مع بشكل كبير بالمناسبات الليلية، فيمكنكِ اختيار هذا التصميم للعبايه السوداء الساتان، مع تطريزات على الأكمام باللون الروز، لتُبرز أكثر رسومات الورود.

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العبايه الدانتيل مع الشيفون الطبقي

العبايه الدانتيل مع الشيفون الطبقي





من موديلات عبايات 2019 التي يمكنكِ اعتمادها بكل ثقة، هي العبايه الطبقية، كهذا التصميم من العبايات الشيفون مع أكمام الدانتيل، الشفافة، من الممكن أن تنسقيها مع طرحة سوداء بيج أو سوداء، وحذاء مدبب وكلتش بلونكِ المفضل.

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