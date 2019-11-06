أقراط الزمرد لأناقة لا مثيل لها

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 6 نوفمبر 2019 09:39 مساءً - منذ بداية الزمن حافظت المجوهرات على مكانة كبيرة لها في إطلالات السيدات، فقد زينت هذه القطع الفخمة إطلالات الأميرات والملكات على مر العصور، وبقي رونقها حاضراً إلى أيامنا هذه، فلا يمكن أن تكتمل الإطلالة من دون إضافة قطع المجوهرات الفخمة إليها، خاصة عندما تكون مرصعة بالأحجار الكريمة.

وبما أن الأحجار الكريمة لازمت قطع المجوهرات الأنيقة منذ البداية، أصبح لكلّ سيّدة خيارها من هذه الأحجار، فنرى بعضهن يملن إلى الياقوت بألوانه المتعددة، وأخريات إلى الفيروز، وغيرهن إلى الزمرد ذو اللون الأخضر الجذاب الذي أصبحت الأقراط المرصعة به ترند شتاء 2020.

فمن خلال جولة قمنا بها على أفخم دور المجوهرات العالمية رصدنا أقراطاً جذابة من الزمرد، بالتأكيد ستجعل من إطلالاتك إطلالة ملوكية.



أقراط من Boucheron

أقراط بحجر الزمرد والذهب الأصفر من Boucheron



ما من شيء يلفت الأنظار إلى أقراطك أكثر من دمج أحجار الزمرد الفخمة مع الذهب الأصفر الأنيق، وهذا الأمر الذي اعتمدته دار المجوهرات العريقة Boucheron في أقراطها لشتاء 2020، فقد لفتت أنظارنا الاقراط المتدلية من الذهب الأصفر مع حجر كبير من الزمرد الأخضر المموج بخطوط سوداء.

بإمكانك اختيار هذه الأقراط مع الإطلالة الرسمية أو الكاجوال، فهي تناسب الاثنتين.



أقراط من Dolce & Gabbana

أقراط تليق بالإطلالات الرسمية الكلاسيكية من Dolce and Gabbana



كعادتها تبهرنا دار Dolce & Gabbana بالأقراط الفخمة التي لا يمكن أن تكتمل إطلالاتك الرسمية من دونها، واستطاعت هذه الأقراط من لفت نظرنا كونها جاءت مرصعة بأحجار الزمرد المتفاوتة الأحجام والمختلفة الألوان، فمنها جاء باللون الأخضر الغامق ومنها باللون الفاتح، كما احتوت كل فردة من الأقراط على أكثر من 30 حبة زمرد.

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أقراط من Gucci

أقراط بتصميم لافت ومميز مرصعة بالماس والزمرد من Gucci



قدمت Gucci هذه الأقراط الفخمة التي جاءت بتصميم أفعى مرصعة بأفخر قطع الألماس وأحجار الزمرد الخضراء التي توزعت على مختلف أجزاء الأقراط لتمنحها رونقاً مميزاً.

ننصحك باختيار هذه الأقراط مع الإطلالات الكاجول، فعلى الرغم من ترصيعها بالماس والزمرد إلا أن تصميمها يناسب الإطلالات الكاجوال.

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