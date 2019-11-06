لا تستغني عن حقائب الخصر هذا الشتاء!

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 6 نوفمبر 2019 09:39 مساءً - لطالما رافقت الحقيبة إطلالات السيدات في مختلف الأوقات وفي جميع المناسبات، فهذه القطعة من الاكسسوارات لا غنى عنها مع أي إطلالة، كونها تؤدي دورين أساسيين أولهما وضع كافة القطع الضرورية والتي تحتاجها السيدة وثانياً إضافة رونق مميز وأناقة لا مثيل لها للإطلالة.

ولشتاء 2020 برزت حقائب الخصر كقطعة أساسية وترند أنيق للشتاء، فهي كانت نجمة الإطلالات الصيفية لهذا العام وبالتأكيد ستحافظ على نجوميتها للشتاء المقبل، كونها أظهرت كم هي عملية ومريحة مع مختلف الإطلالات، سواء كانت كلاسيكية أو كاجوال.

فقد قمنا بجولة على أهم وأفخم الدور العالمية وجمعنا لك مجموعة من الحقائب التي لفتت أنظارنا لتتمكني من اختيار ما يناسبك منها



حقيبة خصر من Gucci

حقيبة خصر تناسب مختلف الإطلالات من Gucci



كعادتها تقدم دار Gucci كلّ ما هو أنيق وجذاب ليجعل من إطلالتك إطلالة فاخرة ومميزة، وعلى هذا الأساس استطاعت هذه الحقيبة المميزة ذات اللون الأحمر الناري من لفت أنظارنا، خاصة وأنها جاءت بتصميم بسيط وغير معقد تميزت بحزام عريض من الجلد مع شعار Gucci في وسط الحقيبة باللون الذهبي الناصع.

ننضحك باخيتارها مع مختلف إطلالاتك سواء كانت كاجوال أو كلاسيكية لكن حاولي أن تنسقي معها حذاء من اللون نفسه.



حقيبة خصر من Dolce & Gabbana

حقيبة خصر من الجلد الأسود الأنيق من Dolce and Gabbana



من المؤكد أنه لا يمكن الاستغناء عن اللون الأسود في فصل الشتاء، فعلى الرغم من حضور العديد من الألوان الزاهية، إلا أن الأسود يبقى اللون المفضل للعديد من السيدات لفصل الشتاء. ولتلبّي دار Dolce & Gabbana حاجة السيدات من اللون الأسود قدمت حقيبة خصر جذابة من الجلد تناسب الإطلالات الكلاسيكية وخاصة فساتين السهرة.



حقيبة خصر من Balenciaga

حقيبة خصر تناسب الإطلالات الكاجوال من Balenciaga



اذا كنت من اللواتي يرغبن باختيار حقيبة خصر مع الإطلالات الكاجوال بشكل دائم، فبالتأكيد ستنال إعجابك هذه الحقيبة المميزة من Balenciaga والتي جاءت بتصميم رياضي يناسب الإطلالات الكاجوال والعصرية، خاصة وأن لونها الوردي الزاهي منحها تصميم كاجوال أكثر.

اختاريها مع إطلالات الجامعة أو في إطلالاتك اليومية.

صور.... موديلات بوت نسائية لشتاء 2020

النظارات الشمسية ذات الإطارات العريضة ترند شتاء 2020