لوبا محمد الحلو: وفاة والدي وجعتنا.. كبير العائلة راح

توفي، صباح اليوم الأربعاء، مدرب الأسود الشهير محمد الحلو، بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الأيام الماضية.

وقالت لوبا الحلو، ابنة محمد الحلو، وأصغر مدربة أسود في مصر، لـ "الوطن"، "والدي تاريخ طويل من العمل الجاد، وفاته وجعتنا كلنا".

وتابعت: محمد الحلو كبير العائلة الشهيرة التي دعمت السيرك المصري، وتدريب الأسود في العالم العربي، ويعد آخر نسلها.

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وشيعت جنازة مدرب الأسود الشهير محمد الحلو، اليوم الأربعاء، بعد صلاة العصر في مسجد السيدة نفيسة.