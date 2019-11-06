الامارات | ممثلة فرنسا الأولى في حالة حرجة

شكرا لقرائتكم خبر عن ممثلة فرنسا الأولى في حالة حرجة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت صحيفة لو باريزيان الفرنسية أن الممثلة كاترين دونوف (76 عاماً) نقلت إلى مستشفى في باريس بعد إصابتها بوعكة صحية الليلة قبل الماضية.

وأضافت الصحيفة أن دونوف، أسطورة السينما الفرنسية التي توصف عادة بأنها تجسيد للأنوثة الفرنسية في «حالة خطيرة».

وأصبحت دونوف، التي اشتهرت بجمالها الأخاذ الرقيق وأسلوبها الساحر، ممثلة فرنسا الأولى، ثم إحدى أشهر النجمات في العالم في الستينات. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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