«نساء مصر» تهنئ الأمة العربية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف

هنأت الدكتورة منال العبسي، رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، الأمة الإسلامية والعربية، والرئيس عبدالفتاح السيسي، وعموم الشعب المصري، بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف، أعاده الله علينا جميعا بالخير واليمن والبركات.

كما تقدمت رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، بخالص التهنئة إلى الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، والدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، معربة عن أملها بأن تنعم شعوبنا بنعمة الأمان والاستقرار.

وقالت "العبسي" في بيان لها: "نستقي اليوم من سيرة النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- العبر والدروس، فقد كان ميلاده رحمة للعالمين، فهو بحق رسول الإنسانية أسس دولته المدنيه على مبادئ العدل والحق والمساواة"، وتابعت: "علينا أن نقتضي بنهجه وأن نعمل بكل جهد وإخلاص لرفعة وطننا الغالي".

وثمنت «العبسي» الجهود المخلصة للرئيس عبدالفتاح السيسي، من أجل العمل على تنمية البلاد، والنهوض بها وحفظ أمنها وسلامتها، وجعلها في مقدمه الأمم، كما ثمنت تضحيات الشعب المصري وأبنائه المخلصين من رجال القوات المسلحة والشرطة، بأرواحهم من أجل الدفاع عن الوطن ضد أعدائه المجرمين، الذين باعوا أنفسهم للشيطان، مؤكدة أن مصر ستظل محفوظة بوحدة وتماسك أبنائها الأوفياء والمحبين لوطنهم.