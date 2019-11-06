فيديو.. في عيد ميلاده.. قصة حب خالد سليم وزوجته خيرية: "استفزتني فاتجوزتها"

"صدفة فاستفزاز فحب فلقاء فصداقة فزواج".. هكذا كان التدرج الطبيعي لقصة حب الفنان خالد سليم وزوجته خيرية هشام، ابنة رجل الأعمال هشام علي، والتي استطاع بفضل عذوبة صوته وإحساسه المرهف أن يخطف قلبها، فهو يُعرف عنه تفننه في التغزل بالمرأة.

ويتزامن اليوم 6 نوفمبر، يوم ميلاد الفنان خالد سليم، الـ44، ويقدم "هُن" قصة حبه مع زوجته خيرية، في السطور التالية:

قصة حب خالد وخيرية بدأت باستفزاز

بدأت قصة حبه بزوجته خيرية هشام، ابنة رجل الأعمال هشام علي، والإعلامية مهرة راشد، منذ 8 أعوام، بعد قصة حب كبيرة انتهت بالزواج والتي رواها "خالد" في لقاء تلفزيوني من خلال برنامج "ربع دستة ستات"، الذي كانت تقدمه الفنانة مها أحمد، فقال: "التقيت بها للمرة الأولى من خلال صديقي إيهاب توفيق اللي كان قاعد معاها بصحبة زوجته في أحد الفنادق المملوكة لوالدها، ورحت سلمت على كل الحاضرين، ومن بينهم خيرية اللي ردت عليا السلام ببرود وقلة اهتمام والموضوع ده استفزني جداً لدرجة إني سألت إيهاب بعدها مين البنت دي".

ويحرص "خالد" على اصطحاب زوجته فى أهم الأحداث واللقاءات الفنية، إلى جانب التفاخر بها في أى مكان يذهب إليه، مع تغزله الدائم بها على مواقع السوشيال ميديا، فيعتبران من أهم قصص الحب الموجودة داخل الوسط الفني.

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وكان "سليم" قد نظم احتفالية لزوجته "خيرية" بمناسبة عيد ميلادها، بإحدى القرى السياحية بالساحل الشمالي، وسط مجموعة من مشاهير الغناء والفن، معربا عن حبه الشديد لها، متغزلاً بها أمام الجميع.

ودائما لا يتهاون "سليم" بحق زوجته حينما يتطاول أحد عليها ويوجه لها انتقادات، فيقف أمام كل من يهاجمها دون النظر لكونه فنانا، بل يقف مدافعا عنها بكل شراسة وثقة، حتى يستطيع رد كرامتها إليها.

ولقن أحد المتابعين درسا بكل أدب حينما تطاول البعض بالهجوم عليه هو وزوجته، من خلال التفوه بألفاظ وشتائم خارجة، حينما نشر صورة تجمعه بزوجته متغزلا بها عبر حسابه على موقع "انستجرام".

وحرصت "خيرية" على تهنئة "خالد" بعيد ميلاده، الذي يصادف اليوم 6 نوفمبر، عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، من خلال نشر مقطع فيديو له، من خلال دمج صور لها مع إحدي أغنياته معلقة عليها: "أسعد عيد ميلاد يا رجلي، يا حبيبى، بارك الله فيك من أجلي وديجا وكنزي، وليمنحك الله النجاح والسعادة في العام القادم، أحبك يا كيكو".