نورهان تطلب الخلع: "ضرب أمي المريضة عشان مسلمتش على أمه"

يُعد الخلع والطلاق في محاكم الأسرة، من القضايا الشائكة والحساسة، التي يشهدها مجتمعنا في الوقت الحالي، فلم تعد أسباب الخلع والطلاق والنفقة كما كانت في السابق، بل تطورت لتصبح غير معلومة وغريبة في بعض الأحيان.

"أنا متجوزة في بلد جمبنا وروحت ولدت من غير أمي ولا حد يكون معايا، وجت أمي طلعت على شقتي على طول عشان تتطمن عليا، من غير ما تدخل شقة حماتي ولا تسلم عليها، جوزي طلع شايط وقعد يزعق فيها وأما أمي ردت عليه شتمها وهانها ووصلت إنه مد إيده عليها وطردها برا الشقة"، كانت هذه أولي كلمات "نورهان.ش"، صاحبة الـ 26 عاما أمام محكمة الأسرة بمدينة سمنود بالغربية، بعد أن رفعت دعوى خلع ضد زوجها.

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تقول نورهان، لـ "الوطن"، إنها تزوجت منذ عام ونصف وعند وضع مولودها لم يخبر زوجها والدتها، وعندما علمت والدتها جاءت إليها مسرعة، ولم تطرق "شقة" حماتها بسبب قلقها على ابنتها، وعقب وصول والدتها جاء زوجها وتحدث معها بأسلوب غير لائق: "قعد يزعق فيها ويقولها إنتي إزاي يا ست أنتي تدخلي البيت من غير ما تسلمي على أمي، لو محترمتيش ست البيت دا متدخلوش تاني واتطور النقاش بينهما لحد ما مد إيده علي أمي المريضة بالقلب"

تتابع، صاحبة الـ 26 عاما، حديثها، بأن والدتها حاولت أن تفهم زوجها أنها لم تتعمد عدم السلام على والدته بل كان كل شغلها الشاغل الاطمئنان على صحة ابنتها ولهفتها لرؤية أول حفيد لها: "نكد علينا وضيع فرحتها بأول حفيد ليها، وطرد أمي قدام عيني وأنا واقفة عاجزة مش قادرة أعمل حاجة".

وأضافت أن زوجها طردها هي الأخرى بعد 3 أيام من ولادتها والجرح لم يلتئم بعد، لأنها رفضت أن تنزل شقة حماتها وتعتذر لها عما صدر من والدتها،: "أنا روحت بيت أهلي وأنا لسه مكملتش كام يوم والجرح شادد عليا ومبهدلني مصعبتش عليه، مش هديله الأمان تاني، لأنه فعلا مش أمين عليا".