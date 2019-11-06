اصنعي بنفسك ملابس تنكرية لأطفالك للاحتفال في هالوين 2020

القاهرة – لايف ستايل
لا يوجد شيء أجمل من أن تختاري أزياء تنكرية لطفلك ليظهر بها خلال احتفالات الهالوين. وهذا يعني أنك ترغبين في أن تجعليه مميزاً عن غيره من الأطفال في هذا اليوم. فبعد سنوات ستجلسين برفقته وتريه صوره في هالوين 2020وكيف كان مختلفاً عمن حوله.
وبناء على رغبتك في أن تجعلي طفلك مميزاً، يجب في البداية أن تنصرفي عن تلك الأزياء التقليدية الموجودة بالمتاجر. أما الخطوة الثانية، فهي البحث عن أفكار مبتكرة ومختلفة سواء كانت بالمكياج أو بالأزياء. فإذا كنتِ ترغبين في ذلك
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