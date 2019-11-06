أداة العقاب "جذع شجرة".. اعتداء معلمة بالأقصر على طالب في "تالته ابتدائي"

كان "جذع الشجرة"، وسيلة أخصائية اجتماعية، لترهيب الطلاب في إحدى مدارس محافظة الأقصر، فيكون مصير المخطئ الضرب بها حتى لا يتكرر الخطأ مجددا.

تعرض الطالب حمزة أيمن، بالصف الثاني الابتدائي، إلى واقعة ضرب من الأخصائية الاجتماعية في إحدى مدارس محافظة الأقصر مستخدمة جذع شجرة، وعن ذلك تقول أمنية عبدالمنعم، ولية أمر الطالب، أثناء حديثها لـ "هُن"، "الطلبة كانت بتلعب في الفصل لما دخلت وشافت المنظر ده مسكت ابني ضربته علشان يكون عبرة لغيره من زملائه".

ترفض "أمنية"، اعتذار المعلمة على هذه الواقعة وقدمت شكوى بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، ليرفض ابنها الذهاب إلى المدرسة خوفا من إعادة ضربه مجددا، ولكنه وافق بعد إقناعه من عميد مركز الطود في الأقصر بضرورة الذهاب إلى المدرسة بعد الشكوى التي قدمتها والدة الطفل إليه.

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تعنت مستمر مع الطالب منذ التقدم بالشكوى تؤكده أمينة، "من ساعة ما قدمت الشكوى ابني كل شويه يجيلوا استدعاء ولي أمر بحجة إنه يثير الشغب بالمدرسة، وبعد حصول الطالب على 3 إنذارات يتم فصله من المدرسة كما ذكرت".

وأحال محمد إبراهيم عياد، رئيس مركز ومدينة الطود ورئيس اللجنه الفرعية لحماية الطفل بمركز الطود في محافظة الأقصر الواقعة إلى التحقيق، وتحولت الشكوى إلى إلى الإدارة التعليمية للتحقيق مع أخذ الإجراءات القانونية.