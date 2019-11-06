لوي فيتون تعيدُ الرّوح إلى حقائبها القديمة.. وتُحيي أرشيفها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قدّمت العلامة الفرنسية "لوي فيتون" ومديرها الإبداعيّ لمجموعات الملابس الرجالية فيرجيل أبلوه، مجموعة "Monogram Legacy" للسّلع الجلدية لموسم ما قبل ربيع وصيف 2020.

وتتألّف المجموعة الجديدة، والتي تحمل اسم "Monogram Legacy" في إشارة إلى إرث العلامة وطبعتها الشّهيرة؛ من خمس قطع أيقونية فريدة مستوحاة من أرشيف "لوي فيتون" أعادت فيها إحياء تفاصيلها وإرثها الكبيرين اللّذين تتميّز بهما. لذا تجمع هذه القطع بين قماش العلامة بطبعة المونوغرام الشّهيرة وجلد VVN المدبوغ، من أجل إضافة لمسة فاخرة وعصرية على الإكسسوارات التراثية. كما تتميّز الحقائب أيضًا، بلمسات توقيعية للمصمّم أبلوه، مثل السلسلة الذهبية.

وقد قام أبلوه بإعادة تصميم حقيبة "Mini Noé" ليقدم حقيبة "Milk Box" الجديدة لما قبل ربيع وصيف 2020، والتي تأتي بنمط الكروس بودي، وتتميّز بفتحة علوية فريدة مزوّدة بدبوس ذهبيّ اللون، و سلسلة ذهبية. وتأتي مقلمة بالجلد المدبوغ باللون البني المائل للبرتقاليّ، وبالتأكيد المطبوع عليها شعار العلامة التجارية.

ومن جهة أخرى، قدّمت "لوي فيتون" حقيبة "Phone Box" والتي من المتوقّع أنْ تنال شعبية واسعة، والتي تتميّز أيضًا بالقماش المطبع بطبعة المونوغرام الشّهيرة، وجلد VVN وتفاصيل معدنية، وتُعدّ هذه الحقيبة مثالية لتخزين الضروريات اليومية، كما تتميّز بجيب صغير مسطّح من الدّاخل لتخزين البطاقات.

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أما الطّراز الضّخم في التشكيلة فيأتي على شكل حقيبة "Saumur Messenger PM"، والتي تتميّز بجيبين خارجيين على هيكلها المطبع، و مثل بقيّة قطع المجموعة، تعكس حقيبة Saumur تراث "لوي فيتون"، وتأتي مزوّدة بحزام كتف مبطّن قابل للتعديل.

كما تشمل المجموعة حقيبة التوت الكبيرة "Cabas Voyage" وحقيبة "Steamer PM" الضّخمة، هذه الأخيرة تمّ طرحها لأوّل مرّة في عام 1901، ويمكن حملها سواء من خلال مقبضها العلوي أو ارتدائها على شكل كروس بودي. وتأتي أيضًا بسلسلة ذهبية. كما سيتمّ إطلاق حقيبة duffle بنفس النمط.

ثلاثة أنماط من الحقائب السّتّ من مجموعة "لوي فيتون" الكاملة "Monogram Legacy" للسّلع الجلدية لما قبل ربيع وصيف 2020، متاحة حاليًا للشّراء عبر الإنترنت، وسيتمّ إطلاق بقيّة الأنماط في الأشهر القادمة، ونعرض لكِ صور المجموعة الجديدة.