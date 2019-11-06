الامارات | القرية العالمية: يوغا مجانية وهدايا لأول 3000 مشارك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستضيف القرية العالمية في دبي، فعالية مجانية لرياضة اليوغا، يوم الجمعة المقبل، من الساعة السابعة صباحاً وحتى 12 ظهراً، ضمن تحدي دبي للياقة.
وستقدّم كلّ من آلي ماكلافن ونيها دوسيجا، سفيرتا علامة «لولو ليمون» للملابس الرياضية حصتي يوغا لعشاق هذه الرياضة في إطار برنامج متكامل من التمارين في القرية العالمية بدبي.
وتوفر الفعالية فرصة لممارسة تمارين اليوغا التي تعزز الصحة النفسية للأفراد، إذ سيتحول المسرح الرئيس للقرية إلى منصة توفر الهدوء والراحة النفسية للضيوف المشاركين مع الاستمتاع بمنظر شروق الشمس. وسيتم تقديم سجادة يوغا حصرياً وبشكل مجاني لأول 3000 مشارك، على أساس أولوية الوصول.
وستوفر القرية العالمية على امتداد اليوم، فعاليات مخصصة لجميع أفراد العائلة، بحيث يمكنهم الاستمتاع بمختلف أنشطة اللياقة البدنية، أما الأطفال دون سن 15 فيمكنهم اللعب في النادي الرياضي المخصّص لهم، إذ تنتظرهم أنشطة عدة.
ولفتت القرية العالمية إلى ضرورة التسجيل المسبق في الفاعلية عبر الموقع الإلكتروني https://www.globalvillage.ae/yoga-day-out/ أو عبر تطبيق القرية العالمية، والتسجيل مجاني.
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