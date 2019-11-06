لأجل الحيوانات.. الملكة إليزابيث تقرر عدم ارتداء الفرو الطبيعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

قررت ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، عدم ارتداء فرو الحيوانات الطبيعي، وتستبدله بفرو صناعي، وذلك بحسب ما ذكره موقع "مترو".

في كتابها الجديد الذي يحمل عنوان "الجانب الآخر من العملة: الملكة"، كشفت أنجيلا كيلي، كبيرة مستشاري الملكة، أن الملكة إليزابيث، قررت مطلع العام الجاري استبدال الفرو الطبيعي بالصناعي، حتى أثناء تواجدها بالمناسبات الرسمية.

وقالت كيلي: "إذا قررت جلالتها حضور اجتماعات رسمية، فستحرص على ارتداء الفرو الصناعي ليبقيها دافئة".

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ورحبت جمعية حقوق الحيوان الخيرية الدولية بالمملكة المتحدة، بتلك الخطوة. وقالت كلير باس مديرة التنفيذية للجمعية: "سررنا بقرار الملكة الذي يعتبر انعكاسا لحالة الجمهور البريطاني الذي يكره الفرو الطبيعي".

ودعت الجمعية الخيرية حكومة البلاد إلى اتخاذ نفس الخطوة، حتى تصبح المملكة المتحدة أول دول العالم التي تحظر بيع فراء الحيوانات.

الموقع البريطاني أكد أنه تم توجيه العديد من الانتقادات للعائلة الملكية في بريطانيا، لارتدائهم الفرو الطبيعي.

وفي العام 2013، طالبت جمعية "بيتا" الخيرية، من الملكة إليزابيث، ارتداء فرو صناعي لحماية الحيوانات.