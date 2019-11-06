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لأجل الحيوانات.. الملكة إليزابيث تقرر عدم ارتداء الفرو الطبيعي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

قررت ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، عدم ارتداء فرو الحيوانات الطبيعي، وتستبدله بفرو صناعي، وذلك بحسب ما ذكره موقع "مترو".

Britain's Queen Elizabeth II and her husband, the Duke of Edinburgh, sit on a stage to watch performances by dancers and musicians outside the Legislative Assembly building in Winnipeg, Manitoba, during their two week Royal Golden Jubilee visit to Canada.

في كتابها الجديد الذي يحمل عنوان "الجانب الآخر من العملة: الملكة"، كشفت أنجيلا كيلي، كبيرة مستشاري الملكة، أن الملكة إليزابيث، قررت مطلع العام الجاري استبدال الفرو الطبيعي بالصناعي، حتى أثناء تواجدها بالمناسبات الرسمية.

It is not known whether the change to the Queen's wardrobe will include the monarch's historic robe of state (Picture: Getty)

وقالت كيلي: "إذا قررت جلالتها حضور اجتماعات رسمية، فستحرص على ارتداء الفرو الصناعي ليبقيها دافئة".

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ورحبت جمعية حقوق الحيوان الخيرية الدولية بالمملكة المتحدة، بتلك الخطوة. وقالت كلير باس مديرة التنفيذية للجمعية: "سررنا بقرار الملكة الذي يعتبر انعكاسا لحالة الجمهور البريطاني الذي يكره الفرو الطبيعي".

LONDON, UNITED KINGDOM - NOVEMBER 13: Queen Elizabeth II Smiling As She Arrives At The Palace Of Westminster For The State Opening Of Parliament. The Queen Is Wearing A Diamond Crown Known As The State Diadem Made For The Coronation Of George Lv. She Is Wearing An Embroidered Cream Satin Dress Covered With A Fur-trimmed Robe. (Photo by Tim Graham Picture Library/Getty Images)

ودعت الجمعية الخيرية حكومة البلاد إلى اتخاذ نفس الخطوة، حتى تصبح المملكة المتحدة أول دول العالم التي تحظر بيع فراء الحيوانات.

WINDSOR, UNITED KINGDOM - MARCH 29: (EMBARGOED FOR PUBLICATION IN UK NEWSPAPERS UNTIL 24 HOURS AFTER CREATE DATE AND TIME) Queen Elizabeth II attends the Royal Maundy Service at St George's Chapel on March 29, 2018 in Windsor, England. During the service The Queen distributed Maundy money to 92 men and 92 women one for each of her 92 years. (Photo by Max Mumby/Indigo/Getty Images)

الموقع البريطاني أكد أنه تم توجيه العديد من الانتقادات للعائلة الملكية في بريطانيا، لارتدائهم الفرو الطبيعي.

وفي العام 2013، طالبت جمعية "بيتا" الخيرية، من الملكة إليزابيث، ارتداء فرو صناعي لحماية الحيوانات.

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