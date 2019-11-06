أسباب ارتفاع إنزيمات الكبد

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ- قال البروفيسور الألماني توماس زويفرلاين إن ارتفاع إنزيمات الكبد له أسباب عدة، أبرزها دهون الكبد الناجمة عن شرب الخمر أو الإفراط في تناول الدهون. وأضاف أخصائي أمراض الجهاز الهضمي أن الأسباب الأخرى تشمل أيضا التهاب الكبد الوبائي وأمراض المرارة كالحصوات المرارية والتهاب البنكرياس وداء السكري وغيره من أمراض الأيض. Advertisements وتتمثل أعراض ارتفاع إنزيمات الكبد في التعب المستمر ومشاكل الهضم واصفرار الجلد والعين والحكة وانتفاخ البطن. ويتم التحقق من ارتفاع إنزيمات الكبد بواسطة فحص دم، ويتم العلاج وفقا للسبب. وبشكل عام يمكن الوقاية من ارتفاع إنزيمات الكبد من خلال إتباع أسلوب حياة صحي يقوم على التغذية الصحية قليلة الدهون والمواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية، مع الإقلاع عن الخمر.

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