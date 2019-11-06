جفاف البشرة قد ينذر بمشاكل صحية

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قال البروفيسور فيليب بابيلاس إن جفاف البشرة يعد أكثر من مجرد مشكلة جمالية؛ حيث إنه قد ينذر بمشاكل صحية أيضا.

وأوضح طبيب الأمراض الجلدية الألماني أن جفاف البشرة قد يشير إلى الإصابة بأحد الأمراض الجلدية مثل الصدفية والتهاب الجلد العصبي والإكزيما والحساسية.

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كما قد يشير جفاف البشرة إلى الإصابة بداء السكري أو قصور الغدة الدرقية أو القصور الوظيفي للكلى أو أمراض الجهاز الهضمي كداء كرون والتهاب القولون التقرحي والتهاب الغشاء المخاطي للمعدة أو سوء التغذية.

ومن الأسباب الأخرى لجفاف البشرة التقدم في العمر والاستعداد الوراثي أو تعاطي أدوية معينة مثل حبوب منع الحمل أو أدوية القلب أو أدوية الروماتيزم أو أدوية اضطرابات أيض الدهون.

وعلى أية حال يجب استشارة الطبيب في حال استمرار جفاف البشرة لمدة طويلة مع ظهور أعراض أخرى مثل البثور والحكة الشديدة، وذلك لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء الجفاف والخضوع للعلاج المناسب.