زوجة تنفصل عن زوجها بعد خسارة 40 كيلو من وزنها

قررت أن تتحدى نفسها بعد شهور من التعب النفسى بسبب السمنة لتخسر 40 كيلو من وزنها في 10 أشهر، لتقرر بعدها الانفصال عن زوجها الذى قرر التخلى عنها بسبب وزنها الزائد.

أنقصت أم كورية وزنها بعد أن عانت من مشكلة اكتئاب مابعد الولادة، بسبب السمنة الشديدة، وحرصت على نشر صورها على "انستجرام" قبل وبعد خسارة الوزن، وبحسب ما ذكره موقع "سبوتينك".

استطاعت الأم خلال 10 أشهر فقط تحقيق نتائج مذهلة، من خلال ممارسة التمارين الرياضية، واتباع نظام غذائي صحي وفعال، وابتعدت عن جميع الوجبات السريعة وغير الصحية.

قررت الأم الانفصال عن زوجها الذي عانت من سوء معاملته لها عندما كانت تمر بفترة نفسية عصيبة بعد ولادتها، حيث لم يقدم أي نوع من التعاطف والمساعدة، بل نعتها بصفة "غير جذابة" في مرات كثيرة.