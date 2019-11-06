زوجة محرز عن منتقدي ظهورها مع ملاكم أمريكي: وصفوني بالعاهرة

كتبت صحيفة "ميرور" البريطانية مؤخرا تقريرا، حول ريتا جوهال، زوجة اللاعب الجزائري الدولي رياض محرز، قالت فيه إنها كانت جالسة، في 23 أغسطس الماضي، مع الملاكم الأمريكي، ديونتاي وايلدر، البالغ من العمر 34 عاما، في ملهى ليلي.

وعلى إثر هذا التقرير الصحفي، أثير كثير من الجدل، حتى علقت جوهال نفسها على ما كتب فيه، حيث شاركت متابعيها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، ونشرت الرسائل التي تلقتها بعد ذلك وجاء فيها، "أنت عاهرة.. لولا أنك أم لأطفال محرز لصليت من أجل أن تصابي بمرض السرطان".

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وكانت جوهال، قد نفت يوم الإثنين تماما ما نشرته صحيفة ميرور، بأن محرز أصيب بالصدمة عندما علم بسهرة زوجته على مائدة الملاكم الأمريكي في الملهى الليلي، وقالت إن تقرير الصحيفة "كله افتراء وكذب، وأن الجلسة كانت كلها في إطار العمل".

يذكر أن رياض محرز تزوج من ريتا البالغة من العمر 25 عاما، في أغسطس 2015، وأنجب منها بنتين، وهي بريطانية من أصل هندي.