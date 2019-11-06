الامارات | مليونير سحب "دبي" وصله الخبر السعيد.. والشيك أيضاً

شكرا لقرائتكم خبر عن مليونير سحب "دبي" وصله الخبر السعيد.. والشيك أيضاً والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الخدمات المؤسسية في سوق دبي الحرة صلاح تهلك، عن أن السوق نجحت في التواصل مع سعيد الحظ الفائز في سحب «مليونير الألفية»، وهو من جزيرة الدومنيكيان.
وأكد تهلك ل" الإمارت اليوم" أن الفائز تسلم الشيك الخاص بالسحب، البالغ قيمته مليون دولار أميركي (3.67 مليون درهم إماراتي)، بعد أن وصل الفائز إلى دبي صباح اليوم.
وكانت إدارة السحب قد ذكرت أمس في بيان، أنه «يصعب التواصل مع الفائز حالياً، ولكن بالتأكيد سيفاجأ عندما يصله هذا الخبر السار».
المزيد من التفاصيل في الرابط التالي:
هل وصله الخبر السار؟.. «سعيد» أحدث مليونير في سحب «دبي»
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