دراسة: تعامل الأمهات بـ "حنية" مع أطفالهن يقلل إصابتهم بالسمنة

أكدت دراسة حديثة، أجريت في جامعة بافالو، أن تعامل الأمهات بدفء مع أطفالهن يقلل إصابتهم بالسمنة.
وأظهرت الدراسة أن الأمهات اللواتي يتحدثن ويتعاملن بلغة حنونة ودافئة أثناء اللعب مع أطفالهن يساهمن في تجنب إصابتهم بالسمنة، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وأوضحت الدراسة أن الأطفال الذين تحدثت أمهاتهم معهم بطريقة قاسية وتصرفن بمستويات من العداء تجاههم، أظهروا علامات على أنهم سوف يكتسبون وزنا غير صحي.
وتؤثر الشتائم التي توجهها الأم للطفل في مرحلة الطفولة المبكرة على أفعال الأطفال، ومن العوامل الأخرى التي يمكن أن تسبب الإصابة بالسمنة المفرطة مثل الحالة الاجتماعية والاقتصادية لوالديه، التوتر، إضافة إلى إصابة الأم بالسمنة أثناء الحمل.
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