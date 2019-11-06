خبيرة تغذية تنصح بتناول البيض: "كله فيتامينات.. والمسلوق أكثر فائدة"

أكدت الدكتورة منال عز الدين، أخصائية الصناعات الغذائية بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، أن البيض يحتوي على قيمة غذائية عالية جدا، فهو يتكون من ثلاث مكونات أساسية هي، الصفار الذي يحتوي على مجموعة من الفيتامينات منها "أ، د، ه، ج".

أضافت عز الدين، خلال مدخلة هاتفية مع إذاعة "البرنامج العام"، أن المكون الثاني هو بياض البيض ويحتوي على مواد بروتينية ودهنية، أما القشرة الخارجية فهي تحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم.

وحذرت من الشائعات، التي انتشرت في برامج التغذية وتنصح باستخدام قشر البيض بعد غسله وطحنه جيدا في بعض الأطعمة، كالكيك أو البودنج، معتبرة أن ذلك ضارا جدا بالصحة، لأن الكالسيوم الذي تحتويه قشرة البيض معقد وجسم الإنسان غير مؤهل للتعامل معه إطلاقا.

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وتابعت عز الدين، أن جميع العناصر الغذائية الموجودة في بياض وصفار البيض قابلة للامتصاص الجيد، وأن البيض الأبيض والبيض الأحمر قيمتهما الغذائية واحدة، ومدى استفادة الجسم منهما واحدة، ولكن الفرق بينهما يكمن في أن البيض الأبيض مصدره الدجاجة البيضاء أما البيض الأحمر فمصدره الدجاجة الحمراء.

وأوضحت أن ظهور خط أحمر في البيضة عند كسرها ينتج من حدوث نزيف دموي بسيط أثناء وضع الدجاجة للبيضة ولا يوجد منه ضرر عند الاستخدام.

ونصحت أستاذة التغذية، بتناول البيض المسلوق أكثر من البيض المقلي لسهولة هضمه، كما أن الجسم يستفيد من كل العناصر الغذائية الموجودة في البيض المسلوق أكثر من البيض المقلي.