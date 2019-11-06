أبرز صيحات منصات عروض الأزياء بموضة خريف وشتاء 2020

من منا لا تهتم باتباع صيحات الموضة العالمية بالطريقة التي تتناسب مع ذوقها. كل عام تظهر العديد من القطع الجديدة إلى جانب عودة القليل من موضة السنوات الماضية وهذا ما حدث بموسم خريف وشتاء 2019-2020. فقد خطفت أنظارنا العديد من الصيحات على منصات عروض الأزياء لتختارها أغلب مدوني الموضة بإطلالاتهن.

تصدرت العديد من الصيحات على منصات عروض الأزياء هذا العام فكانت القطع المستوحاة من فترة السبعينات هي الأكثر جاذبية خاصة وأنها ظهرت مع مختلف الملابس. فشاهدنا الفيست والمعاطف الطويلة والفساتين القصيرة وهي القطع التي كانت رائجة بشكل كبير في تلك الفترة لتعود من جديد في 2020.وقد سيطرت أيضًا الملابس المستوحاة من فترة الثمانينات بأشكالها الجريئة وغير التقليدية. وهناك قائمة بالقطع المميزة في حقبة الثمانينات مثل الملابس ذات الأكتاف المنفوشة ونقوش الكاروه المميزة التي كانت منتشرة بشكل كبير في تلك الفترة. كما كانت البلوزات الفضفاضة الـ Over-size من أشهر صيحات الثمانينات والتي أصبحت الرائجة بشكل كبير في عصرنا هذا خاصة مع الملابس الشتوية.أما الملابس المستوحاة من حقبة التسعينات كانت مميزة، بالتأكيد نظرًا لأنها كانت تحمل طابع عصري. فاستطاعت أن تخطف أنظارنا السراويل الجينز مرتفع الخصر والتشيرت المطبوع برسومات من الأفلام والعلامات التجارية الشهيرة. كما كان البنطلون الجينز الممزق من القطع التي ظهرت للمرة الأولى في التسعينات والذي مازلت تختاره الفتيات حتى يومنا هذا. وأيضًا الفساتين المنسدلة على القوام ذات الحمالات الرفيعة كانت هي الأشهر في تلك الفترة والتي تم تقديمها بشكل مميز ضمن صيحات خريف وشتاء 2020.

سيطرت موضة التموجات أو ما تسمى بالـ Ruffles بشكل كبير على منصات عروض الأزياء بمختلف القطع وبأكثر من طريقة. وهي من الصيحات التي ظهرت منذ أكثر من عامين ولازالت مستمرة حتى شتاء 2020. ولفتت انتباهنا حين تم تقديمها مع فساتين السهرة وزينتها التموجات بالكامل.ظهرت موضة الـ Ruffles مع تفاصيل الملابس مثل الياقة التي بدت أقرب لشكل الملابس ذات الطابع الفيكتوري العتيق. فيمكنك اختيارها سواء مع الفساتين أو البلوزات كي تمنحك مظهر كلاسيكي فريد. كما برزت أيضًا الـ Ruffles الموجودة على منطقة الأكتاف والأكمام والتي بدت متشابهة إلى حد ما مع ستايل الثمانينات ولكن بشكل مختلف. وسوف تمنحك مظهر أنيق إن تم اختيارها مع الفساتين أو البلوزات أو الجمبسوت في السهرة.

تعد موضة الفيونكات من الصيحات الرائجة بشكل كبير والتي ظهرت بقوة من العام الماضي وسوف تستمر حتى خريف وشتاء 2020. فشاهدنا ظهور موضة الفيونكات بأكثر من شكل وطريقة مع الملابس. حيث لفتت الأنظار حين قدمت مع الملابس الكلاسيكية والرسمية مثل البلوزات والفساتين والبناطيل والتنانير لتتوجها الفيونكات على الرقبة أو الصدر أو الخصر.

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موضة الأكمام المنفوخة

تعد موضة الأكمام المنفوخة هي إحدى أشهر صيحات حقبة الثمانينات الأشهر التي عادت من جديد لتكون رفيقة المرأة العصرية. وقد اعتني أغلب مصممي الأزياء إلى تقديمها ولكن بشكل غير تقليدي لا تشبه شكلها في الماضي. لذلك ظهر نوعين من الأكمام المنفوشة التي يمكن لأي امرأة اختيارها للحصول على إطلالة جريئة وملفتة للانتباه.الأكمام المنفوخة التي تتخذ شكل حاد وتصميم عصري بالستايل الـ Structural. وتنوع ظهورها مع العديد من الملابس مثل البلوزات والجمبسوت والبدل، وذلك كي تتناسب مع ذوق وشخصية المرأة الجريئة. أما النوع الثاني لموضة الأكمام المنفوخة هو الذي اتخذ شكل تقليدي أشبه بفترة الثمانينات وظهرت مع الملابس بمختلف القطع مثل البلوزات والفساتين.موضة الملابس العسكريةundefined

ظهرت موضة الملابس العسكرية منذ أكثر من عامين لتكون إحدى القطع الأساسية بخزانة كل فتاة خاصة في موسم الشتاء. والتي تم تقديمها بأنماط مختلفة على منصات عروض الأزياء سواء من خلال الألوان أو القصات أو النقوش. حيث قدم الطابع العسكري من خلال الملابس باللون الأخضر الزيتي. وفي بعض الأحيان كان يتم تقديمه من خلال نقوش الملابس العسكرية الشهيرة. كما ظهرت بعض موديلات الملابس التي تتميز بقصات عسكرية سواء مع السترات أو البناطيل أو الجمبسوت.موضة الملابس ذات العنق المرتفعundefined

ظهرت مؤخرًا وبشكل كبير موضة الملابس التي تتميز بعنق مرتفع والتي تسمى بالـ Turtlenecks. فلفتت أنظارنا هذه الصيحة بشكل كبير خاصة مع البلوزات، التي يتميز بعنق دائري مرتفع بحيث لا يلتصق على الرقبة بل أن تكون فضفاضة أو ما يسمى الـ Loose. وتعتبر تلك الصيحة هي الأشهر في حقبة التسعينات والتي عادت من جديد بشكلها المميز.موضة الكتف الواحد المكشوفundefined

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تعتبر من الصيحات الرائجة بشكل كبير خاصة هذا العام والتي أصبحت البديل عن اختفاء موضة الأكتاف المكشوفة. هي من القطع التي يمكنك اختيارها سواء مع الملابس الكاجوال أو الكلاسيك. فتم تقديمها على منصات عروض الأزياء مع البلوزات والجمبسوت، والفساتين سواء العملية أو السهرة. فهي قطع رائجة للغاية خاصة في المناسبات فلا تترددي من تطبيقها بمختلف الأوقات للحصول على مظهر عصري جذاب.موضة الـ Uni sex undefined

لفتت الأنظار ظهور نوع ملابس يسمى بالـ Uni sex بشكل كبير على منصة عروض الأزياء، وهي الملابس التي يمكن للرجال أو النساء ارتدائها. وتم تقديمها بأشكال متنوعة كي تتوافق مع ذوق الجميع. فظهرت مع البدل ذات التصميم الفضفاض بالطريقة التي يمكن أن تتناسب مع الجميع.وتم الاعتناء بتقديم هذه الصيحة أيضًا مع البناطيل والقمصان الرسمية والجمبسوت الفضفاض الذي يمكن أن يختاره الرجال أو النساء. وتعد أغلب موديلات ملابس الـ Uni sex من القطع التي دائمًا ما تقدم بمقاس فضفاض أو واسع وذلك كي تتناسب مع الجميع. موضة الملابس ذات النصف المختلف عن الآخرundefined

دائمًا كنت أشاهد هذا النوع من الملابس تظهرت على منصات عروض الأزياء منذ سنوات عديدة. ولكن أصبحت الملابس التي تتميز بنصفين غير متشابهين سواء في التصميم أو اللون من أبرز الصيحات الرائجة. ولكن ما هو مميز بتلك الصيحة أنه تم تقديمها بأكثر من شكل كي تتناسب مع ذوق كل امرأة.حيث قدمت في قصات الملابس مثل أن يكون النصف الأول بدلة والنصف الثاني فستان بشكل غير تقليدي. وظهرت أيضًا مع الألوان من العام الماضي أي أن يكون الفستان مقسم إلى لونين مختلفين. كما تم لفتت أنظارنا مع الملابس ذات الأقمشة المختلفة أي الجزء علوي من قماش الصوف والجزء السفلي من الجلد الطبيعي وهكذا.موضة ملابس النومundefined

تعتبر ملابس النوم من أشهر الصيحات التي ظهرت من ثلاث أعوام ليس أكثر والتي ما زالت مستمر حتى موسم خريف وشتاء 2020. ومنذ ظهورها حتى الآن فهي خيار العديد من مدوني الموضة والمشاهير أيضًا. فهي قطعة بسيطة ظهرت بأكثر من شكل وهي تعتمد على الاستعانة بملابس النوم كي يتم ارتدائها خارج المنزل. فتنوع ظهورها مع البيجاما والروب وقميص النوم.موضة الملابس الشفافةundefined

إحدى الصيحات الجديدة التي استطاعت أن تلفت الانتباه إليها على الرغم من بساطتها، فهذه الصيحة تتطلب منك ارتداء القطع الشفافة وتنسيقها بطريقتك الخاصة. وتم تقديمها مع قطع متنوعة مثل المعاطف البلاستيك الشفافة الذي يسمى بمعطف المطر كما ظهرت مع الفساتين التل والشيفون الشفافة التي تكشف عن ما ترتديه أسفله لتكون من أشهر والصيحات الرائجة هذا العام.موضة ملابس السفاريundefined

تعتبر من الصيحات الرائجة التي ظهرت منذ أكثر من عامين وهي الملابس المستوحاة من أجواء السفاري. فشاهدنها مع الفساتين الكاجوال ذات الأزرار الأمامية والقمصان والبناطيل الضيقة مرتفعة الخصر. كما ظهرت موضة الملابس السفاري مع الدرجات الترابية مثل البيج والجملي.موضة الملابس ذات الجيوب المتعددةundefined

بمجرد أن تقرأين من أقوله لك أن الملابس ذات الجيوب المتعددة من أبرز صيحات خريف وشتاء 2020 سوف تتعجبين. ولكن هذا صحيح حيث كانت الجيوب المتعددة والبارزة هي القطعة الأكثر روجًا هذا الشتاء. فتنوع ظهورها على مختلف القطع مثل الجواكيت والمعاطف والبدل وحتى الفساتين العملية التي يمكن أن تكون خيارك للحصول على إطلالة عصرية.

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