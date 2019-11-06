بيلا وجيجي حديد تتألقان بأسلوبهما الخاص في أحدث إطلالة

بيلا وجيجي حديد إسمان أثبتا نفسيهما في عالم الموضة وعرض الأزياء، وتحوّلتا الى أيقونتي موضة خصوصاً للجيل الشاب بسبب أسلوبهما العصري والشبابي الأنيق، وصحيح أنهما شقيقتان لكنّ تتمتع كل من جيجي وبيلا حديد بأسلوب خاص يميّز كل واحدة منهما، وفي أحدث إطلالة لهما تألقت كل واحدة بلوك ميّزها عن الأخرى... فمن بدت أجمل؟

جيجي أطلت بفستان ماكسي ضيق باللون الكاكي من مجموعة Dion Lee لربيع وصيف 2020، تميّز بالجدايل التي زينت طرف الأكمام والخصر، لتُكمل اللوك بحقيبة صغيرة باللون الذهبي وجزمة باللون البرغندي بطبعة التمساح.

أما شقيقتها الصغرى بيلا فخطفت الأنظار بجمبسوت أسود من قماش المخمل تميّز بالأكمام الطويلة وحبات اللؤلؤ الأبيض. ونسّقت الإطلالة مع حقيبة صغيرة فضيّة. ومن الناحية الجمالية، إعتمدت تسريحة الشعر المرفوع، وإختارت ماكياجاً بألوان هادئة مع الأيلاينر الرفيع.

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