"داد كارديجان".. نجم موضة الشتاء

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

يمثل "داد كارديجان" "Dad Cardigan" نجم الموضة النسائية في خريف وشتاء 2019/2020؛ حيث تألقت بها عارضات أزياء الماركات العالمية مثل Brunello Cucinelli وArket وIsabel Marant وStella Mccartney وEdited وHaider Ackermann وOther Stories &.

وأوضحت مجلة "Elle" الألمانية أن داد كارديجان هو كارديجان ذو سحّاب يمتاز بمظهر مضلع وقصة واسعة على غرار كارديجان الأب، مشيرة إلى أنه يستحضر روح التسعينيات الجذابة.

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن داد كارديجان غالبا ما يكتسي باللون البيج أو الكريمي أو الرمادي، مشيرة إلى أنه يتسم بتنوع إمكانيات التنسيق؛ حيث يمكن تنسيقه مع سروال جينز أو سروال من الصوف أو تنورة جينز أو تنورة من الجلد.