"بتغيظني بخطيبها".. فتيات يحاولن إثارة غيرة صديقاتهن.. واستشاري نفسي: شعور بالنقص

"كل شويه تكلم خطيبها جنبي فاكرة إني هزعل، بتحاول تظهر دايما إن خطيبها ميقدرش يعيش من غيرها"، جمل عبرت عن معاناة بعض الفتيات مع صديقاتهن، مشاعر غريبة تسيطر على بعض الفتيات في فترة الخطبة فتتحول مشاعر حبها لصديقتها إلى محاولة إثارة غيرتها، وإظهار مدى تعلق الخطيب بها.

"كأن مفيش حد اتخطب غيرها"، حاولت نهال السيد، 25 عامًا، استيعاب أفعال صديقتها التي تحولت إلى العدوانية بعد الخطبة و"التعالي"، على أصدقائها، تقول لـ"هُن"، "دي كانت صحبة عمري، بعد الخطوبة بقت إنسانة غريبة جدا بتفضل تحكيلي خطيبها جابلها إيه في كل مناسبة وكلامه الحلو معاها ومرة سمعتها بتقول لخطيبها عايزاك لما صحبتي تبقى موجودة تظهر إنك بتحبني أد إيه وتقولي كلام حلو"

حالة دهشة سيطرت على الفتاة العشرينية وأسئلة لم تجد لها إجابات "لماذا تعاملت معها صديقتها بهذا الشكل؟"، قررت الابتعاد عن صديقة الطفولة بسبب محاولاتها المستمرة لإثارة غضبها.

عجزت رؤية حمدي، عن تفسير أفعال صديقاتها التي لم تكتف فقط بنشر مدى حب خطيبها لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بل حاولت إثارة غيرتها: "أوقات صحبتي كانت بتعمل نفسها بتكلم خطيبها في التليفون وهى أصلا بتكلم نفسها وعرفت كده لما كنا سوى وتليفونها رن فجأة وهي بتمثل إنها بتكلمه ومش فاهمة هي ليه بتعمل كده".

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شعرت "رؤية"، بحزن شديد من أفعال صديقتها معها: أنا مش مخطوبة بس مش ممكن أعمل كده مع أصحابي لما اتخطب لأن ده نصيب".

استشاري نفسي: أفعال تدل على ضعف الثقة بالنفس

من جانبه، قال طارق سالم، استشاري الصحة النفسية، إن محاولة بعض الفتيات إثارة غيرة صديقاتهن بالخطيب ناتجة عن شعور بعضهن بالنقص، وعدم الثقة بالنفس.

وأضاف لـ"هُن"، أن فقدان الفتاة ثقتها في حب خطيبها لها هو ما يدفعها للقيام بمثل هذه الأفعال: "لو كانت واثقة من حب خطيبها صعب إنها تعمل كده بالعكس هتحاول تخفي حبه ليها عن الناس"، متابعا أن ذلك يدل على ضعف الثقة في من تحب.

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