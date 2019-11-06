7 ظلال ألوان جريئة يمكنكِ تنسيقها مع الأحمر

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يُعدّ الأحمر من الألوان الأكثر جرأة وإثارة؛ حيث يمنح النساء إطلالة مفعمة بالأنوثة والجمال، وهو ما يفسّر شعبيته الثابتة طوال السنة وفي مختلف المواسم. لكنّه في الوقت نفسه من الألوان التي يصعب ارتداؤها وتنسيقها من الظلال الأخرى.

وفي حين أنّ الأسود والأبيض من الظلال الكلاسيكية الآمنة التي يمكن دمجها مع أيّ لون، إلا أنّ الأحمر يحظى بمكانة مهمّة في خزانة ملابس معظم النساء. وقد اطلعنا على أجمل إطلالات نجمات ستايل الشارع الغنيّة بظلال الأحمر الرائعة في أسابيع الموضة العالمية، للحصول على تنسيقات الأحمر الناجحة، واخترنا لك سبعة تنسيقات رائعة، والتي تمّ دمجها سواء مع ظلّ أساسيّ، أو ظل جريء مشرق. تعرّفي عليها:

الأصفر الخردلي

قد يكون اللون الأصفر من الظلال المشرقة التي يفضّل ارتداؤها لوحدها، أو مع ظليّ الأبيض والأسود، غير أنّ الأصفر الخردلي يبدو رائعًا عند تنسيقه مع الأحمر؛ فكلاهما لونان دافئان متوافقان معًا.

الورديّ

الورديّ والأحمر هو تنسيقات الألوان المفضّلة لدى مؤثّرات الموضة ونجمات ستايل الشارع، بالنظر إلى كونهما ينتميان معًا إلى نفس عائلة الألوان، لكنْ يفضل اختيار الورديّ السّاخن بدل ظلال الباستيل أو الظلال الداكنة.

الفضيّ

عندما يتعلّق الأمر بالألوان الميتالكية، يتربّع الفضيّ على عرش الظلال الأكثر تناسقًا مع الألوان الجريئة بما في ذلك الأحمر المشرق، حيث يضفي عليه لمسة أكثر حيويّة وشِياكة.

بني الكاميل

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إذا كنت تبحثين عن بديل محايد للظلين الكلاسيكيين الأبيض والأسود، فإنّ بني الكاميل هو الخيار المثالي، فهو من الظلال الخريفية الأساسية ويبدو فخمًا أنيقًا ورائعًا عند تنسيقه مع الأحمر.

الأزرق الفاتح

حسب مدوّنة الموضة الأمريكية الشّهيرة لياندرا مدين، يبدو مزيج الأحمر والأزرق الفاتح من التنسيقات الناجحة والجذّابة.

الأخضر العسكريّ

من المؤكّد أنّ اللون الأخضر العسكريّ هو إضافة غير متوقّعة في هذه القائمة، حيث يمكنكِ اختيار معطف باركا بهذا اللون أو بالطبعة العسكريّة، وتنسيقها مع بنطلون جينز وقميص أساسيّ وإكسسوارات حمراء، للحصول على مظهر رائع.

الرّماديّ

على غرار الظلّ الفضيّ، يتناسق اللون الرماديّ مع الأحمر المشرق بسلاسة، كما أنّه مزيج مثالي للإطلالات المكتبيّة الرسميّة.