بشرى سارة ...تحليل جديد يكشف سرطان الثدي قبل الإصابة بـ5 سنوات

بشرى سارة للسيدات، وخاصة مما لديهم الخوف من الإصابة بسرطان الثدي، بعدما أعلنت دراسة بريطانية حديثة عن اكتشاف فحصاً جديداً للدم، يمكنه الكشف عن سرطان الثدي مبكراً بفترة تصل لـ5 سنوات من ظهور أعراض المرض.

وبحسب "العربية"، فإن الدراسة أجراها باحثون بكلية الطب جامعة نوتنجهام في بريطانيا، وعرضوا نتائجها أمام مؤتمر معهد بحوث السرطان الوطني، الذي يعقد في الفترة من 3-5 نوفمبر 2019 في بريطانيا موضحين أن فحص الدم الجديد يحدد استجابة الجسم المناعية للمواد التي تنتجها خلايا الورم في الثدي قبل ظهور الأعراض.

وخضع الفحص الجديد للتجربة عن طريق سحب عينات دم من 90 مريضة بسرطان الثدي في وقت تشخيص إصابتهم بالمرض، وطابقوها مع عينات مأخوذة من 90 إمراة لا يعانون من سرطان الثدي.

ووجد الباحثون أن الفحص استطاع التفرقة بين العينات المصابة وغير المصابة بالسرطان بنسبة تصل لـ84%كما كشف عن المضادات المرتبطة بالورم بشكل صحيح بنسبة تصل لـ37%.

ويقوم الباحثون حاليًا باختبار الفحص الجديد على عينات دم من 800 مريض، ويتوقعون أن تتحسن دقة الاختبار مع هذه الأرقام الكبيرة.

وقالت قائدة فريق البحث إن هذا الفحص سيكون فعال وسيكون رخيص من حيث التكلفة، ويمكن إجراؤه في البلاد النامية والبلدان منخفضة الدخل، متوقعة أن يصبح متاحا في العيادات والمستشفيات والمعامل خلال 5 سنوات على الأكثر.

من جهتها قالت الدكتورة نادية زخاري، أستاذ بيولوجيا الأورام بوحدة الكيمياء الحيوية، إن نسب الشفاء من مرض سرطان الثدي تصل إلى 85% عند الكشف المبكر.

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وأضافت زخاري، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الأبحاث التي تنشر في الخارج تحسن من التصنيف المصري علميا في الخارج لمواجهة المرض.

وأوضحت أن الهدف الأول لنشر الأبحاث المصرية هو الاكتشاف المبكر للأورام من خلال بحث التغييرات الجينية أو البروتينات، التي من الممكن الاعتماد عليها كدلالات أورام حتى يتم اكتشاف المرض مبكرا، مشيرة إلى أن نسبة العلاج تكون منخفضة مع اكتشاف مرض السرطان بوقت متأخر.

وأردفت: "مرض السرطان يكتشف متأخرا عكس الدول الأخرى التي تجرى فيها الفحوصات بشكل مبكر ودوري، ما يساعد على اكتشافه مبكرا وعلاجه مبكرا".

وأشارت إلى أن وحدة الاكتشاف المبكر في المعهد دورها الرئيسي هو توعية المواطنين بالكشف المبكر.