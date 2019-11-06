مواد طبيعية تخلصك من البقع الداكنة نهائيًا.. أبرزها خل التفاح

يعد ظهور البقع الداكنة على البشرة إحدى المشاكل الشائعة التي يستغرق علاجها وقتاً وجهداً كبيرًا، ويستدعي علاجها استخدام مستحضرات متخصّصة أو الخضوع لجلسات عناية في مراكز تجميل، ولكن هناك بعض المواد الطبيعية التي أثبتت فعاليتها في القضاء نهائياً على هذه المشكلة، ويقدم موقع "هن" بعض هذه المواد الطبيعية، بحسب موقع "العربية".

تظهر هذه البقع بسبب عوامل مختلفة، منها الإفراط في التعرض للشمس، والاضطرابات الهرمونيّة الناتجة عن أسباب متعددة منها الحمل، والخلل في عمل الغدة الدرقيّة، والإجهاد، وتقدّم السن.

ويمكن أن تظهر هذه المشاكل في العشرينات أو الثلاثينات، وهي تتركز عادةً على المناطق الأكثر تعرضاً للشمس أي الوجه واليدين، كما أنه من الصعب التخلص منها خاصةً إذا كانت قديمة العهد، أما البقع الجديدة فيمكن التخلّص منها بواسطة المكوّنات الطبيعيّة التي أثبتت فعاليتها في القضاء عليها.

مكونات تقضي على البقع الداكنة

عصير الليمون

الليمون غني بفيتامين c، الذي يتمتع بخصائص مفتحة للبشرة، وينصح بتطبيقه صباحًا ومساءً، بواسطة قطنة ويتم تركه لعشر دقائق قبل شطفه بالماء لحماية البشرة من الالتهاب.

الزيوت الأساسية

تعد الزيوت الأساسية مثل الجزر والكرفس، مفيدة لعلاج البقع الداكنة، ويمكنك إضافة نقطتين من كل منهما إلى ملعقة من زيت اللوز الحلو، أو زيت الورد، وقومي بمسح البقع الداكنة بهذا الخليط مساءً قبل النوم لمدة شهر على الأقل.

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الفاكهة

تتميز بعض أنواع الفاكهة بفاعليتها في القضاء على البقع الداكنة، لكونها غنية بالفيتامينات التي تعزز تجدد الخلايا، وأهم هذه الفاكهة: البابايا، التفاح، والأناناس.

قومي بهرسها ثم تطبيقها كقناع على البشرة لمدة 15 دقيقة ثم اغسليها بالماء البارد.

منقوع البقدونس

تضاف عشبة البقدونس إلى ماء مغلي، وتترك فيه لمدة يوم كامل حتى تصبح المياه فاترة وجاهزة للاستعمال، ثم يطبق هذا النقيع على البقع الداكنة صباحًا ومساءً بواسطة قطنة، ويترك لمدة 10 دقائق ثم يزال بالماء.

خل التفاح

يساهم خل التفاح في إعادة التوازن إلى نسبة الحموضة في البشرة، فيعالج البقع الداكنة بسبب احتوائه على حمض الأسيتيك، وهذا عن طريق خلط كمية من خل التفاح مع نفس الكمية من الماء، ويطبق الخليط على البقع الداكنة مساءً، وبعد أن تجف البشرة يجب غسلها بالماء الفاتر.