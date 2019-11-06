في يوم ميلادها الـ36.. زيجتان في حياة مي سليم آخرهما شهر واحد

يتزامن اليوم 6 نوفمبر، مع ذكرى ميلاد الفنانة مي سليم، الـ36، والتي عُرفت بصوتها العذب، منذ ظهورها الأول كموديل في الكليبات الغنائية الشهيرة، ومنها "عيني" لـ هشام عباس وحميد الشاعري.

ويقدم هُن الجانب العاطفي في حياة مي سليم، في السطور التالية.

رجل الأعمال علي الرفاعي

تزوجت مي للمرة الأولى من رجل الأعمال المصري علي الرفاعي، وعقدا قرانهما بالشهر العقاري نظرا لكونها تحمل الجنسية الأردنية، لينتهي هذا الزواج بعد عامين، بإنجاب طفلتهما "لي لي".

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الفنان وليد فواز

وجمعت الكثير من الأعمال الدرامية بين مي سليم والفنان وليد فواز، فكان أول عمل لهما مسلسل "بدون ذكر أسماء"، ومسلسل "فرق توقيت"، الذي تشاركا بطولته مع الفنان تامر حسني، ليجمعهم عمل ثالث هو الذي كان سببا لنشأة قصة حب جمعت بينهما، من خلال مسلسل "الرحلة"، الذي عرض بشهر رمضان الماضي.

قصة حب انتهت بعد شهر

وبعد زواج لم يستمر أكثر من شهر، تفاجأ الجمهور بإعلان "وليد" إنهاءه، من خلال نشره صورة عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" معلقا: "الحمد لله على كل شيء، في الوقت اللي الناس بتهنيني فيه بجوازي، للأسف بيتكتب النهاية لحياة زوجية لم تكد تبدأ بعد، دعواتكم".

وكانت "مي" رفضت الإفصاح عن الأسباب التي جعلتهما ينهيا زواجهما، من خلال قولها "قسمة ونصيب".

وكانت شقيقتها دانا حمدان، قد هنأتها من خلال صفحتها على موقع"إنستجرام" بذكرى ميلادها التي تصادف اليوم، 6 نوفمبر، عبر مقطع فيديو تغني لها به.