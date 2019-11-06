حملة "يسروا" بالمنوفية: عادات الزواج حاليا ما أنزل الله بها من سلطان

قال علاء عياد، مؤسس حملة "يسروا" بالمنوفية، إن حملته اعتمدت على اجتماع مع رؤس العائلات وأئمة المساجد والعلماء والمثقفين ورجال التربية والتعليم، لحث أهل القرى على عدم المغالاة في متطلبات الزواج: "عندنا في قرية شنوان عادة السكر من 70 سنة، العريس بياخد قمعين سكر وهو رايح يخطب العروسة علشان يعملوا بيه شربات، واتحولت العادة دي تباعًا ووصلت لـ50 ألف جنيه يتم دفعها فوق الاتفاق بين الطرفين، وهي عادات ما أنزل الله بها من سلطان".

وأضاف خلال استضافته ببرنامج "كل يوم" الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي على فضائية "ON E"، أن الحملة خاطبت عدد من القرى بالكثير من الأساليب حتى يتضامن مع تلك الحملة أكبر عدد ممكن من الأهالي لعدم المغالاة في متطلبات الزواج، موضحا أن الحملة لاقت رواجًا كبيرًا من قبل الشباب والفتيات في القرية وحققت أثرًا ملموسًا بين الجميع.

وأكد أن هناك تعاونا مع المجلس القومي للمرأة بالمنوفية، وأصبحت الحملة حاليا تحت رعايتها وتم تدشين الحملة بالمحافظة ثم المراكز والقرى بالمنوفية.