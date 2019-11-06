مؤسس حملة "بلا ديون" عن الزواج في القرى: بيشتروا من كل حاجة حاجتين

قال أسامة محمد، مؤسس حملة "زواج بلا ديون"، إن هناك تشددا من قبل عدد كبير من العائلات ومغالاة في طلبات أهل الفتاة من قبل المتقدمين من الشباب: "الزواج في القرى لازم من كل حاجة حاجتين، يعني شاشتين وثلاجتين وتليفزيونين، وفيه واحدة اتجوزت دخلت بـ50 طقم سرير".

وأضاف خلال استضافته ببرنامج "كل يوم" الذي يقدمه الإعلاميان وائل الإبراشي وخلود زهران على فضائية "ON E"، أن زواج القرى يعتمد على تجهيزات باهظة الأثمان حتى يكونوا أفضل من المتزوجين قبلهم: "بتحصل منافسة بينهم في الزواج"، موضحا أن هناك العديد ممن يقومون بعد العربات التي تحمل مفروشات الشقة الخاصة بالعرسان؛ بخلاف ما يتكبده أهالي العروس في أول أيام الزواج: "يوم الصباحية بيكون فيه خير كتير".

وأكد أن القرى تشتهر بـ"المسلوقة"؛ وبها يتم إحضار 10 بطات و20 زوج حمام والكثير من مساحيق الغسيل والدقيق والأرز "كأني هفتح محل جديد، ودي بتروح من بيت العروسة لبيت أهل العريس، وده كله غير اليوم الثالث واليوم السابع من الزواج، وفيه ناس ممكن تودي خروف وعجل ببعض الأماكن في القرى".