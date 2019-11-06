مؤسسة "بلاها نيش" عن الزواج في مصر: دايما الناس بتعلي على بعض

قالت رانيا يحيى، مؤسسة حملة "بلاها نيش وحاجات ماتلزمنيش"، إن الزواج في مصر بشكل عام يعتمد دائما على اختيار الأفضل ممن سبقهم في تجهيزات الشقق والعرائس: "كل واحد شايف التاني جاله إيه فبيعلي عليه، وطول الوقت بيعلوا على بعض".

وأضافت خلال استضافتها ببرنامج "كل يوم" الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي المذاع على فضائية "ON E"، أن "النيش" هو رمز لا أكثر، ما دفعها لإطلاق اسم المبادرة بهذا الاسم.

وأكدت أن كشوف الغارمات والغارمين التي اطلعت عليها بعد التحاقها بإحدى الجمعيات الخيرية ظهر بأغلبها أشخاص تم سجنهم بسبب أقساط الأدوات الكهربائية مثل الثلاجة أو الغسالة: "أنا مكنتش قادرة أتخيل الناس دي وصلت إزاي لحد هنا، والمبالغ كانت تافهة أوي وأغلبها بسبب قسط الثلاجة أو الغسالة".