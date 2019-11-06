طريقة عمل أرز على البخار دايت

إذا كنتِ ممن يتبعون أنظمة الدايت الصحية، حضري لنفسك أرز على البخار، الذي يسهم في زيادة الإشباع، وحرق الدهون.

مقادير أرز على البخار دايت

1/2 كجم أرز بسمتي

8 أكواب ماء

ملعقة سمن

بصلة مفرومة

حبهان

قرنفل

قرفة

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فلفل أسود

ورق لورا

ملح

طريقة تحضير أرز على البخار

في وعاء عميق، ضعي نصف كمية الماء مع البصل، والقرفة، وورق اللورا، والفلفل الأسود والحبهان والقرنفل، واتركيهما حتى الغليان.

ضعي ما تبقى من الماء والسمن، في وعاء آخر، مع الملح والأرز واتركيهما ربع ساعة، ثم صفي الأرز جيدًا.

ثبتي مصفاة على المقدار الأول، وضعي به الأرز، وغطيه بورق ألومنيوم.

اتركي الأرز هكذا حتى ينضج على البخار.