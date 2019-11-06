علاج هيشان الشعر من البيض

تعاني الكثير من الفتيات من هيشان الشعر والذي قد يضايقهن، إذ أنه يؤثر على مظهرهن العام، وتقدم "هُن" وصفات طبيعية لعلاجه من البيض وفقًا لموقع womansday .

بياض البيض

إذا كنت من أصحاب فروة الرأس الدهنية فعليك ببياض البيض، وذلك من خلال مزج البياض مع ملعقة من خل التفاح وبعد الخفق الجيد يوضع على الشعر ويغطيه بالكامل ويترك لمدة 15 دقيقة ثم يشطف.

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صفار البيض

يمكنك من خلال ماسك صفار البيض أن تقضي على "هيشان" شعرك، فضلًا عن أنه آمن للغاية على فروة الرأس لاحتوائه على نسبة عالية من البروتين المغذي لخصلات الشعر، وذلك من خلال خلط صفار البيض مع زيت الأرجان ثم ضعي الخليط على شعرك لمدة 20 دقيقة، ثم يشطف بالماء البارد والشامبو، ويمكن تكراره مرة واحدة في الشهر.

ماسك البيض

وفي حال كان شعرك عاديا فعليك بماسك البيضة الكاملة وذلك من خلال استخدام الصفار والبياض، فهو ماسك ووصفة طبيعية تفيد في ترطيب الشعر وتقلل الهيشان، وذلك من خلال خلط البيض مع زيت الزيتون فهو من الزيوت المرطبة للشعر، وترك المزيج على شعرك نحو 10 دقائق ثم يغسل بالماء البارد.