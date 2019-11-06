أسباب تورم العين وطرق العلاج

انتفاخ العين له أسباب عديدة، ويمكن أن يكون ورائها عدة أمراض ومشكلات صحية، ومعظم مشكلات انتفاخ العين غير خطيرة إذا كانت مجرد عرض مرضي.

ونادرًا ما تكون حساسية العين خطيرة، ولكنها قد تكون مزعجة، وتجنب المواد المسببة للحساسية المعروفة هو أفضل شكل من أشكال العلاج، ولكن إذا استمرت الأعراض، فيجب على الأشخاص الاتصال بطبيب العيون، وقد يوصي الطبيب باختبار الحساسية أو علاجات وصفة طبية، وهذا بحسب موقع "healthline" الطبى.

أسباب تورم العين

الحساسية

إذا كان هناك احمرار في العينين ترافقان جفاف العين وانتفاخها، فقد يكون السبب هو حساسية العين، والغبار، وحبوب اللقاح، وغيرها من المواد المسببة للحساسية الشائعة.

الإرهاق والإجهاد

يمكن أن يجعل الإرهاق أو الإعياء الجفون تبدو منتفخة، حيث يحدث احتباس للماء بين عشية وضحاها ويمكن أن يؤثر أيضا على الجفون ويستمر الانتفاخ في الصباح، خاصة إذا كان الشخص لا ينام جيدا، ويكون حل هذه المشكلة من خلال وضع كمادات ماء بارد أثناء الاستلقاء على الرأس المرتفع على وسادة، وشرب كوب من الماء قد يساعد أيضًا على تقليل احتباس السوائل وتورمها.

البكاء

يمكن أن يؤثر البكاء على الأوعية دموية صغيرة في العينين والجفون، خاصة إذا كان البكاء قوياً أو لفترة طويلة، ويمكن أن يكون نتيجة لاحتباس السوائل، والذي يحدث بسبب زيادة تدفق الدم إلى المنطقة المحيطة بالعيون، وقد تساعد الراحة والكمادات الباردة ورفع الرأس ومياه الشرب فى التعامل مع الأمر.

مستحضرات التجميل

عندما تصل مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة إلى العيون، فإنها قد تهيج العينين والأنسجة المحيطة، ما يؤدي لحدوث تورم واحمرار وردود الفعل التحسسية لهذه المنتجات يمكن أن تؤدي أيضاً إلى تورم الجفون.

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علاج تورم العين

ضغط بارد

العلاج المنزلي الأكثر فعالية لعلاج العيون المنتفخة أو المتورمة، هو استخدام الضغط البارد، فسوف تساعدك درجة الحرارة الباردة على شد بشرتك حول العينين واسترخاء الأوعية الدموية، فيمكنك وضع القليل من مكعبات الثلج في منشفة ثم لفها ووضعها على عينيك لمدة ثواني، أو يمكنك تنظيف قطعة قماش بالماء البارد ووضعها على عينيك لبضع ثواني.

ماء الورد

يمكن لماء الورد أن يعالج العيون المتورمة والمنتفخة، حيث أن له خواص شد الجلد التي يمكن أن تساعد في شد الجلد حول العينين والتي يمكن أن تقلل من التورم، فيمكنك نقع كرة من القطن في ماء الورد ووضعها على عينيك لمدة 5 دقائق ثم رش عينيك بالماء الطبيعي وكرر هذه الخطوات عدة مرات.

بياض البيض

بياض البيض له خصائص شد الجلد، حيث يمكن أن يساعد في تقليل التورم، كل ما عليك فعله هو فصل الصفار من البيض وضرب البيض جيدا ويوضع تحت العين إلى أن يجف وبعدها يشطف بالماء العادي.

أكياس الشاي

أكياس الشاي الأسود تحتوي على التانينات التي يمكن أن تخترق الجلد وتزيد من الدورة الدموية وتخفف الانتفاخ حتى بعد تناول الشاي ضع أكياس الشاي الخاصة بك لاستخدامها فيمكنك وضع كيسين من الشاي لمدة من 10 إلى 15 دقيقة.

الخيار

يمكن استخدام شرائح الخيار للمساعدة في تهدئة العينين المنتفخة والحد من التورم بعد البكاء، حيث يحتوي الخيار على خصائص قابضة تساعد على الحد من انتفاخ العين، ولديها خصائص ترطيب ومغذي يمكن أن تستفيد العينين منه في أشياء عديدة، فيمكنك تبريد شرائح الخيار ووضعها على عينيك واستبدل الشرائح عندما تصبح دافئة وكرري هذه العملية.