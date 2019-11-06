طريقة عمل الصدر الرومي بالأرز

صدر الديك الرومي بالأرز من ألذ الأكلات على الإطلاق، خاصة أن الديك الرومي لا يختلف عليه أحد، كبير أو صغير، حضري الأكلة في المنزل واستمتعي بها مع عائلتك.

مقادير الصدر الرومي بالأرز

كيلو فيليه صدور رومي.

4 ملاعق كبيرة زيت زيتون.

4 ثمرات بصل كبيرة مفرومة.

كوبين أرز.

4 أكواب شوربة.

3 ملاعق كبيرة كزبرة خضراء مفرومة.

بهارات مخلوطة بملعقة زيت.

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ملح و فلفل حسب الرغبة.

طريقة تحضير الصدر الرومي بالأرز

يسخن الفرن إلى 200 درجة.

يضاف الملح والفلفل لخليط التوابل وتتبل الصدور بها جيدا.

يسخن الزيت في مقلاة و تقلى الصدور حتى يتحول لونها للبنِّي.

توضع الصدور في صينية مدهونة زيت وتدخل الفرن ربع ساعة.

في هذه الأثناء يشوح البصل حتى يذبل ثم يضاف إليه الأرز ويقلبون جيدا.

تضاف شوربة أو ماء، وقليل من الملح حسب الرغبة، ثم يغطى الوعاء، وتخفض النار، ويترك الأرز حتى ينضج.

تضاف الكزبرة و تقلب مع الأرز ويقدم الأرز ساخنا مع الصدور.