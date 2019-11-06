الفوائد الصحية للحلبة

يحب الشتاء تناول الحلبة مع الحليب، وبالإضافة إلى كونه مشروبا يجلب الدفء له العديد من الوفائد الصحية، فهو محصول ذاتي التلقيح، وهو نبات أصلي لشبه القارة الهندية ومنطقة شرق البحر المتوسط.

وتستخدم الحلبة لمجموعة متنوعة من الأغراض، حيث تحتوي أوراق الحلبة على 25.0% من البروتين، و25.9% من النشا، و12.9% من الألياف المنظفة المحايدة، و4.3% من الصمغ و10.8% من الرماد، و6.5% من الدهون، وفيما يلي فوائد الحلبة الصحية، بحسب موقع "ساينس" الطبي.

فوائد الحلبة

مصدر غني بالكالسيوم والحديد وكاروتين والفيتامينات الأخرى.

تحتوي البذور على نسبة 6-10% من الدهون، و44-59% من الكربوهيدرات، و20-30% من البروتين.

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بذور الحلبة معروفة بعملها المضاد للسكري.

الحلبة يمكن أن تكون منتجًا صحيًا محتملاً للوقاية من داء السكري من النوع الثاني وعلاجه.

يوفر مصدر البقوليات الجديد هذا أليافًا قابلة للذوبان إلى جانب مركبات أخرى لخفض نسبة الجلوكوز والكوليسترول والدهون الثلاثية.

سيكون ذلك مساهمة كبيرة في الإدارة اليومية ومستويات السكر في الدم والدهون لمرضى السكري غير المعتمدين على الأنسولين.

من المهم زيادة وعي الجمهور وأخصائيي التغذية وغيرهم من المهنيين الصحيين بالخصائص الفريدة للحلبة والتوصية بالوقاية من ارتفاع السكر في الدم وفرط شحميات الدم.