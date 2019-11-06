طريقة عمل بامية دايت

يعتبر طبق البامية من الأطباق التي يفضلها الكثيرون إلا أنهم يمتنعون عن تناولها لدسامتها، ويقدم "هُن" طريقة عمل البامية الدايت. مقادير البامية الدايت كيلو بامية بصلة 5 حبات طماطم 5 فصوص ثوم قرني فلفل حار ملعقتي صلصة Advertisements مكعبي مرقة بهارات ملح زيت طريقة تحضير البامية الدايت توضع البامية في الماء المغلي لمدة دقيقتين ومن ثم شطفها بماء بارد بعد تصفيتها. تضرب المكونات في الخلاط عدا البامية. نضيفها على البامية مع الزيت والبهارات والمرقة والملح على النار وترفع النار حتى تغلي ثم نخفض النار وتترك 25 دقيقة.

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