طريقة عمل بامية دايت

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يعتبر طبق البامية من الأطباق التي يفضلها الكثيرون إلا أنهم يمتنعون عن تناولها لدسامتها، ويقدم "هُن" طريقة عمل البامية الدايت.
مقادير البامية الدايت
كيلو بامية
بصلة
5 حبات طماطم
5 فصوص ثوم
قرني فلفل حار
ملعقتي صلصة
مكعبي مرقة
بهارات
ملح
زيت
طريقة تحضير البامية الدايت
توضع البامية في الماء المغلي لمدة دقيقتين ومن ثم شطفها بماء بارد بعد تصفيتها.
تضرب المكونات في الخلاط عدا البامية.
نضيفها على البامية مع الزيت والبهارات والمرقة والملح على النار وترفع النار حتى تغلي ثم نخفض النار وتترك 25 دقيقة.
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