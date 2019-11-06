تعتبروجبة المكسيكانو سيلكشن بينز، من أكثر الوجبات الشهية والتي يفضلها العديد من الأشخاص وبخاصة الأطفال، والتي تتفنن الأمهات في طريقة إعدادها. وإليك طريقة عمل مكسيكانو سيلكشن بينز، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي. المقادير فاصوليا بيضاء فاصوليا حمراء فاصوليا سوداء بصل ثوم جنزبيل طازج فلفل ألوان Advertisements كمون طماطم فلفل حار زيت زيتون ليمون ملح فلفل كزبرة خضراء طريقة تحضير مكسيكانو سيلكشن بينز - ضعي شرائح الثوم والبصل في طاسة بها زيت على النار، وضعي معها صدور الدجاج المقطعة شرائح وجنزربيل طازج مبشور وقليل من السماق والفلفل الحار والطماطم والفلفل الألوان المقطعين على شكل شرائح. - ضيفي الملح والفلفل ومن ثم الفاصوليا بأنواعها والكمون والكزبرة الخضراء واتركيها لتنضج.

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