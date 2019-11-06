طريقة عمل الليمون المعصفر

الليمون المعصفر من المخللات اللذيذة الفريدة، والتي يجب أن تخلل بمفردها ليكون طعمه فريدا، ويمكن تقديمه مع الطعام، وفيما يلي الخطوات الصحيحة لتحضيره. المقادير 2 كيلو ليمون كوب عصفر 1/4 كوب حبة البركة كيس ملح فلفل أحمر حار فلفل أخضر حار زيت Advertisements ماء عصير ليمون طريقة التحضير يغلى الليمون قليلاً في قدر على النار. يضرب الفلفل الأحمر الحار وماء سلق الليمون والملح والعصفر وحبة البركة في الخلاط الكهربائي. يوضع الخليط السابق على الليمون، ويضاف ماء سلقه في البرطمان. يغطى وجه الليمون بالزيت وعصير الليمون وقشر الليمون. يحكم غلق البرطمان ويترك حتى تمام النضج.

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