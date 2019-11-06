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نشرت الفنانة حلا شيحة، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
ودونت حلا، جملة باللغة الإنجليزية، قائلة: "بسأل ابني أحمد أكتب إيه قالي اكتبي يا مامي أحسن واحدة".
وعلقت على الصورة قائلة: "لما ابنك يشوفك أحلى أم وأحلى ست في الدنيا".
وتفاعل العديد مع "حلا" وحصدت الصورة أكثر من 6 الآف تسجيل إعجاب.
كما شاركت "حلا" عبر خاصية "الاستوري" صورة لطفلها، بجانب صورة للمحترف الدولي محمد صلاح، وأشارت للاعب خلال الصورة.
حلا.. صعب أتجوز دلوقتي
وكانت الفنانة حلا شيحة، تحدثت مؤخرًا، في برنامج "عرب وود"، عن بعض الأمور الشخصية، وأمنيات الطفولة، ورغبتها أن تصبح مغنية إذ لم تكن ممثلة كما كشفت عما يدور في رأسها حول الزواج.
وأكدت خلال سؤالها عن رغبتها في الزواج: "دلوقتي مركزة في شغلي وولادي وحياتي، صعب أتجوز دلوقتي".
كانت هذه تفاصيل خبر حلا شيحة: "ابني شايفني أحلى ست في الدنيا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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