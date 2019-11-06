الباز عن والدته: لم أقابل أذكى منها في حياتي

قال الدكتور فاروق الباز، عالم الفضاء، إنه قابل في حياته رجالا ونساءً على أعلى درجة من الثقافة والمناصب العالية، إلا أن والدته التي لم تتعلم كانت أذكى إنسان قابله في حياته.
وأضاف خلال لقاء خاص ببرنامج "ابن مصر" على شاشة "المحور"، أن والدته لم تتعلم بل كانت ترافق أخاها الأكبر أثناء ذهابه إلى المدرسة على الرغم من نشأتها في منزل (عُمدة)، "كانت بتروح المدرسة هي وأخوها الأكبر منها بسنة وكانت هي اللي بتجاوب على أي سؤال يسأله المدرس وأخوزها لأ".
وتابع: "فضل أخوها مش عارف يجاوب لحد رابع يوم، وراح عيط لوالده، فقرر والده وقتها إن أمي تقعد من المدرسة ويفضل أخوها في المدرسة لأنه عارف إن ابنه هيبقى عمدة بعده".
وأشار إلى أن المرأة المصرية مظلومة منذ ولادتها، "عيب إننا نقول إن سيدات مصر العظام اللي كانوا بيحكموا مصر، واللي 18 ملكة حكمت مصر في عصور مختلفة، واللي منهم أعظم ملكات التاريخ حتشبسوت إننا نقلل منهم أو منديهومش حقهم".
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