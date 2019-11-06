"الإفتاء" توضح حكم الشرع في ممارسة الفتيات رياضة "كرة الطائرة"

رد الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال فتاة، قالت "عمري 23 سنة وكنت أمارس رياضة الكرة الطائرة في أحد الأندية وندخل منافسات في وجود جماهير ومدربين هل هذا جائز شرعا؟"، وذلك خلال مقطع فيديو عرضته الصفحة الرسمية لدار الإفتاء على موقع "يوتيوب".

وقال "عبد السميع"، إنه إذا كان الثياب الذي ترتديه الفتاة خلال ممارسة الرياضة يستر الجسم ويحقق الثلاثة جوانب وهي لا يكشف ولا يشف ولا يصف فيكون ذلك جائزا، ولو لم يحقق هذه الشروط يكون ممارسة هذه الرياضة غير جائز.