"صحة المرأة": الفقيرة اللي معهاش فلوس هتتعالج زي الغنية

قال الدكتور حمدي عبدالعظيم، رئيس اللجنة العليا للبرنامج الرئاسي لصحة المرأة، إن العنوان الرئيسي للبرنامج الرئاسي هو "نحو المساواة لعلاج المرأة المصري من سرطان الثدي".

وأضاف خلال استضافته ببرنامج "اليوم" الذي يقدمه الإعلامي عمور خليل على شاشة "dmc"، أن كل الخدمات المقدمة بالبرنامج خدمات شمولية تعتني بكل مرأة في مصر وبالتالي لن يعاني أحد، و"الفقيرة اللي معهاش فلوس هتتعالج وإلا مكنش فيه ما يدعو إنه يبقى برنامج قومي".

وتابع أن البرنامج القومي هو المسؤول عن كل شخص داخل المجتمع، "مفيش أي تفرقة في النوعية والجودة والاهتمام وتوفير العلاج وكل شيء".

Advertisements

واستطرد أن هناك لجنة عليا تشكلت على مراحل لمعرفة أهمية الاستعانة بأفضل قدرات ومواهب مختلفة لوضع برنامج جزء منه خاص بحسن التشخيص وتدريب الأطباء وكيفية خلق إمكانيات جيدة وتحديد ما ينقصنا.

وأكد: "عارفين إن عندنا أجزاء كتير ناقصة، وفيه قوائم انتظار لكن إحنا عايزين نستكمل المنظومة بشكل جيد، وعايزين نحط أفضل خطوط علاج علمية متاحة، ونسعى إن متقلش الجودة عن الحد الأدني الجيد اللي بيقدم في الدول اللي فيها الاهتمام بالرعاية الصحية".

وأشار إلى وجود نقص مالي في أدوية السرطان بشكل كبير، موضحا أن الحملة وضعت حلولا تقليدية وأخرى غير تقليدية لمواجهة هذا النقص، "لو جالي حالة مبكرا هصرف عليها أزيد من المريض اللي بييجي متأخر لكن المرض مش هيرجع للمريض تاني ويسبب انتكاسة، لكن لو المرض اتشخص متأخر المرض هيرجع للمريض تاني وهنصرف عليها مبالغ طائلة".