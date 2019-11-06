شاهد| هكذا ردّت زوجة رياض محرز على اتهامها بخيانته مع ملاكم أمريكي في ملهى ليلي

وصفت ريتا جوهال زوجة نجم مانشستر سيتي الإنجليزي اللاعب الجزائري الشهير رياض محرز ما نشرته صحيفة “ميرور” البريطانية عن خيانته مع ملاكم أمريكي معروف في ملهى ليلي، بأنه “عار عن الصحة، وكله افتراء وكذب”

ونشرت ريتا جوهال تعليقا على صفحتها الشخصية في “إنستغرام” (خاصية ستوري)، وأرفقتها بصورة عن التقرير الذي تناولها، جاء فيه: “رسالة للذين لا يملكون عقلا، الذين لم أكن أعرف بأنهم موجودون قبل ظهور إنستغرام.. أغلقوا أفواهكم رجاء.. هذا كذب وافتراء.. نحن لم نتحدث سوى عن العمل، لا يوجد أي شخص تعرض للصدمة”، في إشارة لتأكيد وسائل الإعلام البريطانية على أن محرز تعرض للصدمة بعد سماعه بتفاصيل تلك الواقعة.

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كانت كشفت صحيفة “ميرور” البريطانية تلك “الفضيحة المدوية”، وقالت إنها ربما تؤدي إلى انفصال “محرز” عن زوجته.

وشوهدت “ريتا” -وفقًا للصحيفة- داخل الملهى الليلي الذي يحظى بشعبية كبيرة بين لاعبي كرة القدم في مدينة مانشستر مع الملاكم الأمريكي ديونتاي وايلدر.

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وقالت “ميرور” أنه كان هناك انسجام واضح بين الثنائي أثناء الأمسية.

وأشارت الصحيفة إلى أن محرز ملتزم بتعاليم ديانته الإسلامية ويمتنع عن شرب الكحول والدخول إلى الملاهي الليلية.

وتزوّج رياض محرز (28 عامًا) من ريتا (25 عامًا) وهي بريطانية من أصل هندي في أغسطس عام 2015 وأنجبت منه ابنتين.

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